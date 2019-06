Radler stürzt und fällt gegen Auto

Auf der Halbinselstraße in Wasserburg ist es am Montag zu einem Unfall gekommen: Ein Autofahrer überholte einen Fahrradfahrer. Just in diesem Moment geriet aber die Jacke des 65-jährigen Rad zwischen Vorderreifen und Gabel, sodass der Reifen blockierte. Dadurch stürzte der Radler über das Vorderrad und fiel gegen das gerade vorbeifahrende Auto. An dem Auto entstand an Scheinwerfer und Motorhaube ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der Schaden am Fahrrad blieb laut Polizeibericht geringfügig. Der Radler zog sich leichte Schürfwunden zu. Zur weiteren Abklärung wurde er ins Krankenhaus Lindau eingeliefert.