In Wasserburg ist ein 80-jähriger Radfahrer am Mittwoch gegen 11.40 Uhr gegen eine Autotür geprallt. Eine 74-jährige Autofahrerin parkte ihr Auto am Fahrbanrand der Unteren Rainstraße. Als sie aussteigen wollte, wollte der Radler das Auto passieren. Der Mann stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Am Fahrrad und an dem Auto entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von 500 Euro.