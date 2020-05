Radfahrerin verstirbt nach Verkehrsunfall

Eine Radfahrerin ist am Sonntag, 26. April im Bereich der Fuggerstraße in Wasserburg gestürzt und hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war an dem Unfall sonst niemand beteiligt. Die Frau trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Vergangenen Montag erlag die Frau ihren Verletzungen.

Da ein Fremdverschulden als Unfallursache ausgeschlossen wird, werden keine weitergehenden Ermittlungen geführt.