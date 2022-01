Polizei stoppt Raser zwischen Wasserburg und Kressbronn

Einer uniformierten Streife der Polizeiinspektion Lindau fiel am Sonntagabend, gegen 22 Uhr, ein schwarzer Seat Ibiza mit Geraer Kennzeichen im Bereich der LI 16 auf Höhe Wasserburg auf. Der Autofahrer beschleunigte bereits nach Verlassen des Kreisverkehrs in Wasserburg erheblich über die dort erlaubten 60 km/h. Im weiteren Verlauf beschleunigte er auf fast 140 km/h bei erlaubten 60. Das berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in einer Pressemitteilung.

Zudem überholte er vor Nonnenhorn im absoluten Überholverbot. Die Beamten konnten den Raser vor Kressbronn stoppen. Auf Befragen gab er an, verschlafen zu haben und dass, er es daher eilig habe. Dies wird ihn nun teurer zu stehen bekommen, eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige wurde erstellt, zudem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über sein Verhalten informiert.