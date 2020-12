Pfarrer Ralf Gührer: „Trauen Sie sich, um Hilfe zu bitten“

Isolation, Angst vor einer Infektion oder die fehlende Gemeinschaft: Die Menschen haben in Zeiten der Pandemie mit vielen Problemen zu kämpfen. Inwiefern die kirchliche Seelsorge da helfen kann, hat Anne Jethon mit Ralf Gührer besprochen. Er ist Dekan und leitender Pfarrer der „Kirche am See“. Das ist die Pfarreiengemeinschaft Wasserburg mit Nonnenhorn und Bodolz mit Schachen. Gührer weiß: Jeder kann Seelsorge betreiben und anderen helfen.

Herr Dr. Gührer, was bedeutet Seelsorge in Zeiten der Pandemie?

Seelsorge ist im Augenblick, sich zu denen hinwenden, die ganz leise geworden sind. Wir müssen versuchen, den Menschen die Ängste zu nehmen. Im Gottesdienst versuchen wir Mut zu machen und ein Gefühl von Normalität zu geben. Einiges ist deutlicher geworden: Seelsorge heißt einmal mehr Räume schaffen, in denen Menschen zur Ruhe kommen können, oder einfach eine Kerze anzuzünden. Seelsorge ist viel mehr als nur das persönliche Gespräch. Corona hat uns gezeigt, wie wichtig Räume sind – auch neue Räume wie das Internet.

Wie erreichen Sie Menschen, die sich zurückgezogen haben?

Wir können auf diese Menschen nur zu einem geringen Teil zugehen. Wir brauchen einen Wink, am besten von den Leuten selbst. Jeder Pfarrer ist bei uns für 4000 bis 6000 Menschen zuständig. Jede und jeden einzelnen im Blick zu haben, ist leider unmöglich. Das Netz aus Nachbarn und Freunden ist wichtig.

Sie hatten ja schon das Internet als Hilfsmittel der Kommunikation angesprochen: Wie können Sie denn momentan noch Seelsorge betreiben?

Die klassischen Kirchgänger gehören nicht zur Internetgeneration. Ein einfaches Telefonat ist schon hilfreich. Zudem habe ich während des Lockdowns im Frühjahr kurze Videoclips mit Motiven aus der Region und Gebeten aufgenommen und über Messengerapps an knapp 100 Leute weitergeleitet. Weil sie immer wieder weitergeleitet wurden, hatte ich irgendwann eine Zuhörerschaft von über 2000 Empfängern. Da wurde das Gefühl vermittelt, dass jemand an einen denkt, jemand lässt mich teilhaben an etwas. Es auch ein Gemeinschaftsgefühl.

Zur Seelsorge gehört ja noch viel mehr dazu: Taufe, Kommunion, Firmung oder Hochzeiten. Funktioniert das in Zeiten der Pandemie überhaupt richtig?

All das geht, nur vielleicht nicht so, wie wir uns das gewohnt waren. Ein rauschendes Fest geht momentan eben nicht, aber Heiraten würden gehen. Die Erstkommunionen und die Firmung haben wir in kleinen Gruppen gefeiert. Der persönliche Charakter hatte durchaus Charme und sogar etwas Exklusives. Anders ist das allerdings bei Sterben und Tod.

Sie mussten damit als Pfarrer dieses Jahr auch Erfahrungen machen.

Ja. Es ist grausam, wenn ich meinen sterbenden Angehörigen nicht mehr besuchen kann oder wenn nicht einmal alle Geschwister, alle Enkel mit an einem Grab stehen durften, wie es im Frühjahr der Fall war. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Ich verteidige ganz vehement dieses rigide Durchgreifen im Frühjahr. Wir kannten Corona nicht und wussten nicht, was auf uns zukommt. Im Winter 2020/21 sind wir aber nicht mehr so hilflos. Ich bin der Meinung, dass es bei Tod und Beerdigungen Ausnahmen geben sollte. Eine Hochzeit kann ich verschieben, den Tod nicht. Die Trauer, die am Grab nicht stattfinden kann, verlagert sich und wird schwieriger zu fassen.

Wie helfen Sie den Menschen, trotzdem Abschied zu nehmen?

Wir haben versucht, die Beerdigungen auf zwei Feiern aufzuteilen. Das Abschiedsgebet am Vorabend und den eigentlichen Begräbnisgottesdienst. So konnten trotz der Abstandsregeln in der Kirche möglichst viele teilnehmen. Als im Lockdown nicht einmal Besuche bei Sterbenden möglich waren, haben wir viel telefonisch gemacht. Da war ich bei Sterbenden per Lautsprecher zugeschaltet, die Angehörigen haben die Hände aufgelegt oder ein Kreuzzeichen gegeben.

Die katholische Kirche wurde immer wieder kritisiert, dass sie sich in Zeiten der Pandemie zu sehr zurück gehalten hat. Finden Sie das gerechtfertigt?

Kirchenbashing gehört schon fast zum Zeitgeist. Sicher hat die Kirche in der Vergangenheit viel falsch gemacht, und auch jetzt tun wir uns mit manchem schwer. Aber es ist nicht korrekt, pauschal alles reflexartig zu kritisieren. Beim ersten Lockdown war die Kritik heftig, weil die Kirche angeblich nichts getan hat und der Politik nicht die Stirn bot. Das ist ein grober Unsinn. Nur weil die Bischöfe nicht über die Medien mit den Politikern geredet haben, waren sie nicht untätig. Die Telefonkabel im Hintergrund haben geglüht, damit doch noch Gottesdienste möglich waren. Wir haben wirklich gute und sichere Konzepte erstellt. Das ging nicht von heute auf morgen. Und jetzt werden wir kritisiert, weil wir Gottesdienste feiern. Das muss man nicht verstehen.

Jetzt noch zum Abschluss: Was können wir tun, um auf andere besser zu achten?

Bei sich selber anfangen. Nehme ich mich nicht wahr, kann ich auch andere nicht wahrnehmen. Gehen Sie raus an die frische Luft und bewegen Sie sich. Das tut Körper und Seele gut. Dann: Nehmen Sie jemanden mit zum Spazieren, da ist bei Wahrung des Abstands nichts dagegen einzuwenden. Grüßen Sie Passanten und verstecken sich nicht hinter Ihrer Maske. Rufen Sie mal bei Bekannten an, die Sie nicht mehr sehen. Schreiben Sie mal wieder einen Brief, das ist in unserer Zeit der Kurznachrichten was ganz Besonderes. Außerdem: Trauen Sie sich um Hilfe zu bitten. Es gibt viele Menschen, die gerne helfen würden, aber eine Erlaubnis dazu brauchen. Bitten ist nicht leicht, aber letztlich macht es glücklich zu helfen und wenn mir geholfen wird.