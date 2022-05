Pfarrer gibt Impulse zum Durchatmen

„Sie arbeiten – oft schon lange – in einem System, das Ihnen viel abverlangt“ mit diesen Worten beginnt Pfarrer Dr. Ralf Gührer seine Dankesrede zum Tag der Pflege im Seniorenheim Hege. Es wären nicht nur die Pflegebedürftigen, die einen bisweilen an die Belastungsgrenze brächten. Vielmehr seien es die Mängel im „System Pflege“ in unserem Land, die dazu führten, dass Mitarbeitern sprichwörtlich die Luft zum Atmen wegbliebe. Der Mangel an finanziellen Ressourcen und der Mangel an Personal, der dafür sorge, dass die Arbeit kaum zu bewältigen sei und vor allem der Mangel an echter gesellschaftlicher Anerkennung.

Gührer zeigt Verständnis dafür, dass manch einem in der Pflege nach den zusätzlichen Belastungen durch die Pandemie die Luft ausgeht. Der Geistliche lobt im Namen der Wasserburger Pfarrerin Petra Harring und den Bürgermeistern der drei Gemeinden – Rainer Krauß (Nonnenhorn), Harald Voigt (Wasserburg) und Bruno Schmid (Bodolz) – diejenigen, die zusammengehalten haben. Als Dankeschön haben sie kleine Impulse zum „Durchatmen“ zusammengetragen, die jeder mittels QR-Code abrufen kann. Dazu gab es noch Frischepastillen zum symbolischen „Durchatmen“.