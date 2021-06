Personenwechsel im KUBA

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den vergangenen Monaten mussten Vereine Organisationstalent, Spontanität und Kreativität für neue Lösungen besonders unter Beweis stellen. So auch der Kunstverein Wasserburg. Nicht nur, dass Ausstellungen umgeplant, verschoben und im Internet gezeigt werden mussten, sondern es stand laut Satzung auch eine Neuwahl an. Termin wäre im November des vergangenen Jahres gewesen. Aufgrund der Schwierigkeiten, sich mit vielen Leuten in Innenräumen zu treffen, verlegte der Vorstand die Wahl in den April – nur um festzustellen, dass auch dieser Termin nicht wie geplant im Bürgerbegegnungshaus Wasserburg stattfinden konnte.

Stattdessen haben die Aktiven eine Online-Wahl organisiert – gar nicht so einfach, müssen doch anders als bei einer Wahl vor Ort, mindestens 50 % aller Mitglieder ihre Stimme abgeben. Einlesen in Verordnungen und Gesetzesvorlagen, Verteilen der Aufgaben während Online-Meetings, Anschreiben der Mitglieder – hinter den Kulissen musste der alte Vorstand einiges bewegen. Bibbern bis zum Schluss, ob ausreichend gültige Stimmen eintreffen. Große Erleichterung, dass die Mitglieder sich doch so reingehängt haben.

Mittlerweile haben sich der neue Vorstand und künstlerischer Beirat das erste Mal vor Ort getroffen und freuen sich auf die Zusammenarbeit auch in dieser Konstellation. Den Vorstand bilden Vera Noé und Dagmar Reiche als 1. und 2. Vorsitzende, Sonja Rieck als Kassenwartin und Barbara Krämer-Kubas als Schriftführerin. In den künstlerischen Beirat sind neben dem Vorstand Helen Fellner, Dr. Max Kellner und Bernd Steinlein gewählt. Die neue Gruppe dankt den aus verschiedenen Gründen aus dem aktiven Team ausgeschiedenen Personen Stephanie von Hoyos, Christa Hagel, Ina Kritiotis (Vorstand) sowie Ingeborg Kunstmann, Anne Messmer-Steinmann (künstl. Beirat) für ihre unermüdliche Arbeit in den letzten Jahren. Im Übrigen ist auch die Betreuung des Ladens in neue Hände übergegangen (Christa Hagel, Karin Lang). Auch hier bedankt sich der Verein bei dem bisher verantwortlichen Team für ihr Engagement (Stephanie von Hoyos, Anne Messmer-Steinmann).

Der Vorstand freut sich über das Vertrauen der Mitglieder und ist voller Tatendrang, den Kunstbahnhof Wasserburg weiterhin mit spannender Kunst zu füllen.