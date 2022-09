Passanten fühlten sich bedroht: Polizei überwältigt Mann mit Messer

Die Polizei hat am Montagmittag in Wasserburg einen Mann mit Messer überwältigt. Er war zuvor Passanten aufgefallen, weil er mit einem Messer in der Hand auf einer Parkbank saß und Leute „unfreundlich angesprochen“ hat, wie Wolfgang Blischke sagt, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Lindau.

Zunächst habe die Situation sich dramatischer dargestellt, als sie letztlich war. Der Polizei sei mitgeteilt worden, dass der Mann auf Leute losgehe. Vor Ort habe sich aber herausgestellt, dass er niemanden angegriffen hat. „Für die Passanten war es trotzdem eine komische Situation“, sagt Blischke. Verletzt worden sei aber aber niemand.

Was jetzt mit dem Mann passiert

Der Mann, der einen verwirrten Eindruck machte, kam der Aufforderung, das Messer hinzulegen, nicht nach. Daraufhin überwältigten die Polizisten ihn und nahmen es ihm ab. Der Mann, er ist 42 Jahre alt und polizeibekannt, wird nun in eine psychiatrische Klinik gebracht.