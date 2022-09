Omnitah zauberte einen Sommerabend mit viel Gefühl

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die beliebte und weithin bekannte Singer-Songwriterin Omnitah war nach zwei Jahren Corona-Pause am 12. August wieder einmal zu Gast im Garten der Ev. Kirche St. Johannes in Wasserburg. Anlässlich ihres 20-jährigen Künstlerjubiläums präsentierte Omnitah in Kooperation mit der Bürgerstiftung Wasserburg vor rund 200 begeisterten Fans zahlreiche Best-of-Songs aus ihrem Repertoire sowie Lieder ihres im Herbst erscheinenden neuen Albums.

Ein laues Lüftchen begleitete den stimmungsvollen Abend, getragen von der voluminösen Stimme der zierlichen Sängerin, die sich selbst begleitet auf dem Klavier und auf der Geige. Omnitah widmete diesen Abend ihrem verstorbenen Freund und Förderer Hans-Günther Winkler, der für die Bürgerstiftung Wasserburg viele erfolgreiche Konzerte mit ihr und weiteren Künstlern organisiert hatte. Roland Stohr, Vorsitzender des Stiftungsbeirates, würdigte Winkler als Freund und langjährigen Stiftungsrat der Bürgerstiftung, die dieser zudem mit einem großzügigen Vermächtnis bedachte.

Omnitah überraschte neben ihren zauberhaften Balladen mit einigen provokanten Texten, die sie „Vladi“ widmete, darunter „Kiss my ass“, gewürzt mit einer gehörigen Portion Sarkasmus gegenüber dem russischen Kriegstreiber. Mit „Don’t give up“ macht sie Mut, in der heutigen Zeit die Hoffnung nicht zu verlieren.

Liebe ist eines der wichtigsten Themen der in Schweden geborenen Künstlerin mit ungarischen Wurzeln, die mit ihrer authentischen Art die Zuhörer in ihren Bann zieht. Mit „Du bist nicht allein“ bringt sie ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass wir nie allein sind. Selbst in unseren einsamsten Stunden sind wir umgeben von Engeln oder lieben Menschen, die von uns gegangen sind.

Der Song „Wo es keine Tränen gibt“ rundete den gelungenen Konzertabend ab, eine Zugabe, die nie fehlen darf. Verzaubert lauschte das Publikum unter dem Sternenhimmel an diesem wunderschönen lauen Sommerabend.