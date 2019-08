Omnitah spielt ihre „Seelenstaub“-Tournee

Wasserburg (lz) - Die Bürgerstiftung Wasserburg freut sich mitzuteilen, dass am Samstag, 24. August, Omnitah um 20 Uhr im katholischen Pfarrheim St. Georg, Halbinselstraße 75, in Wasserburg auftritt. Der Eintritt ist frei. Es wird aber um Spenden gebeten, da ein Teil des Erlöses der Bürgerstiftung übergeben wird und damit wiederum in Wasserburg eingesetzt werden kann.

Omnitah wurde beim Deutschen Rock & Pop Preis 2018 in zehn Kategoieren ausgezeichnet. Sie erhielt den „Deutschen Singer Preis 2018“.

Das neunte Album „Seelenstaub“ ist beim Deutschen Rock & Pop Preis als „Bestes deutschsprachiges CD-Album des Jahres 2018“ gekrönt worden. Die vorherige CD „Teil von mir“ wurde als „Bestes Popalbum 2018“ ausgezeichnet.

In diesem Jahr feiert sie zudem ihr 20-jähriges Künstlerjubiläum. Grund genug eine CD mit den „Best of“ Songs ihrer neun Soloalben und einigen neuen Songs auf den Markt zu bringen. Von denen wird sicher auch das eine oder andere beim Konzert zu hören sein. So plane Omnitah aber speziell für Wasserburg eine Überraschung – ließ die Künstlerin selbst verlauten.

„Omnitah begeistert ihr Publikum mit Herz und Seele, denn wenn Musik eine Seele hat, dann kommt sie hier zum Ausdruck. Omnitah, die schwedische Singer/Songwriterin mit ungarischen Wurzeln, malt mit ihren Stücken musikalische Kostbarkeiten auf die akustische Leinwand“, schrieben die Veranstalter.

Ihre klare, mal rauchige Stimme duelliere sich während eines Konzertes mit ihrer ebenso ausdrucksstarken Klaviervirtuosität, verbunden mit einfühlsamen Texten aus ihrer Feder. So schlüpft sie mühelos und elegant in sämtliche Rollen derer sie sich in ihren Songs annimmt. Omnitah, die charismatische Singer/Songwriterin und Produzentin, brachte in den letzten 20 Jahren neun Soloalben heraus. Sie komponierte rund 300 Titel, gab über 800 Konzerte in Deutschland, den Beneluxländern, Österreich und der Schweiz und arrangierte Musik für viele andere Künstler. Außerdem sang sie in namhaften Produktionen. Omnitah hat eine vier Oktaven umfassende Stimme, spielt Geige und Klavier, die sie jeweils am Mozarteum in Salzburg studierte und spricht vier Sprachen fließend. Ihre Tourneen managt sie selbst

Die Musik sog sie praktisch mit der Muttermilch auf. Bei einer Mutter, die in Schweden eine berühmte Konzertpianistin war, ist das auch kein Wunder. Schon früh war die Leidenschaft zur Musik unüberhörbar und ist immer noch „wie die Luft zum Atmen“, sagt Omnitah über sich selbst.