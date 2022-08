Omnitah kommt zum Konzert nach Wasserburg

Die Bürgerstiftung Wasserburg veranstaltet am Freitag, 12. August, das „Omnitah Open Air –Konzert“ Los geht es um 20 Uhr im Innenhof der Evangelischen Kirche St. Johannes in Wasserburg. Der Eintritt ist frei – um Spenden wird aber laut Mitteilung gebeten. Bei schlechtem Wetter würde das Konzert in die Kirche verlegt werden. Aus Vorsichtsgründen würde in der Kirche aber jedem Besucher das Tragen einer Schutzmaske empfohlen werden.

Omnitah, durch einige Auftritte in Wasserburg bekannt, sei nicht nur eine mehrfach ausgezeichnete Singer/Songwriterin, sondern hat in der Corona bedingten konzertlosen Zeit malend und collagierend ihre Situation als Soloselbstständigen Künstlerin ohne Auftritte reflektiert. Nun hole sie ihre Konzerte nach und feiert ihr 20-jähriges Künstlerjubiläum. Mit den „Best of“-Songs ihrer zehn Soloalben ist Omnitah auf Deutschland Tour und begeistere ihr Publikum mit Herz und Seele.