„Oma, ich hasse Müll“ – Warum in dieser Seegemeinde Müll an Bäumen hängt

Die Nonnenhorner Künstlerin Uta Mayer hängt Müll an Wasserburger Bäume. Damit will sie zeigen, dass sie genug hat von der Wegwerfgesellschaft. Auf die Idee hat sie ihr Enkelsohn gebracht.

Wer in diesen Tagen in Wasserburg am Hafen spazieren geht, kann sich wundern: Plastikflaschen, Aludosen, Tüten und Netze sind dort seit Ende Dezember an vier Bäumen befestigt. Aufgehängt hat sie die Künstlerin Uta Mayer.

Mit der Wanderausstellung wolle sie gegen das viele Plastik demonstrieren, das tagein, tagaus produziert wird, sagt sie. Viele dächten, weil Verpackungen recycelbar seien, könne man sie schon kaufen.

Egal, wie weit der Weg ist, man muss den ersten Schritt tun. Uta Mayer

Oft werde Müll gedankenlos eingekauft und teilweise unverbraucht wieder weggeworfen, sagt Mayer. Sie war froh, als der Wasserburger Bürgermeister Harald Voigt ihr erlaubt hat, den Müll an die Bäume der Gemeinde zu hängen.

„Oma, ich hasse Müll“

Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich die Künstlerin mit den Entwicklungen und Herausforderungen einer globalen Welt. Die Nonnenhornerin, die erst im Rentenalter an den Bodensee gezogen ist, hat das Fach Global Studies an einem beruflichen Gymnasium in Kirchheim unter Teck unterrichtet. „Schon damals war mir klar, dass es so nicht weitergehen kann“, sagt die Künstlerin.

Eine indische Weisheit, die viele kennen, hängt auch an den Bäumen: „Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt – sondern von unseren Kindern geliehen. “ (Foto: Uta Mayer)

Die Idee zu der Installation in Wasserburg sei von ihrem Enkelsohn gekommen. „Oma, ich hasse Müll“, habe der Sechsjährige eines Tages zu ihr gesagt. Das habe sie zu dem Projekt in Wasserburg veranlasst.

Uta Mayer ist überzeugt: „Egal, wie weit der Weg ist, man muss den ersten Schritt tun.“ Nur, wenn nachhaltiges Leben vermittelt werde, könne sich etwas ändern.

Verantwortung für die nächste Generation

Aufmerksam machen auf das Müllproblem möchte die Künstlerin auch für ihren Enkel und die nachfolgende Generation, sagt sie.

Müll an Bäumen direkt am See: Dieser Anblick wird Spaziergängern am Wasserburger Hafen geboten. Die Installation wird noch bis zum 9. Januar dort zu sehen sein. (Foto: Uta Mayer)

