Oldtimerclub zeigt 180 Träume in Blech

Mit leuchtenden Augen spazieren Männer, Frauen, Junge und Alte am Sonntag über den Parkplatz des Wasserburger Freibads Aquamarin. An diesem sonnigen Tag ist so einiges geboten, denn der Wasserburger-Oldtimer-Club (WOC) hat zum zweiten Oldtimer-Treffen eingeladen.

Mehr als 180 alte Motorräder, Roller, Autos und Transporter sind über den Tag verteilt in Wasserburg zu sehen. Die Besitzer stellen ihre Schätze gerne zur Schau und nutzen die Gelegenheit mit anderen, die ebenfalls dem Oldtimer-Virus verfallenen sind, über die alten Fahrzeuge zu fachsimpeln.

„So einen Fiat 500 hatte ich auch mal“, sagt Uli Oehler, der mit seiner Frau über den Parkplatz schlendert und immer wieder begeistert die Kamera zückt. „Das war aber mein erster und letzter Fiat. Weil irgendwas war immer kaputt.“ Schön findet er das ausgestellte Modell trotzdem.

Nicht nur die Augen von Uli Oehler strahlen mit der Sonne um die Wette. Der Parkplatz wimmelt nur so vor Besuchern. Die Entscheidung die Veranstaltung vom Lindenplatz auf den Freibadparkplatz zu verlegen, scheint genau die richtige gewesen zu sein. „Das hatten wir im Verein kontrovers diskutiert“, verrät Sabine Merkle, Mitglied im WOC. „Aber auf dem Lindenplatz wäre es wirklich zu eng gewesen. „Wir hatten etwa hundert Besucher mehr als im Jahr zuvor.“

Wer eine Weile am Einfahrtstor steht, der vergisst glatt die Zeit. Jeder Fahrer, der über den roten Teppich rollt, erzählt ein paar Worte zu seinem Fahrzeug. So berichtet der Fahrer eines seltenen Ami-Schlittens davon, dass sein Fahrzeug eine „rollende Baustelle ist“, die Stück für Stück restauriert wird.

Alltagsautos von anno dazumal

Der Reiz dieses Odtimertreffens ist ganz schnell erklärt: Hier sind nicht die Rolls-Royce und andere altertümliche Nobel-Karossen dominierend, sondern Fahrzeuge, die früher Alltagsautos oder –motorräder waren und die man nicht mehr häufig zu Gesicht bekommt.

Seien es alte Messerschmidt-Kabinenroller, die als Ein- und Zweisitzer vertreten waren oder diverse Modelle alter Volkswagen, Opels oder Fiats. Natürlich zeigen sich aber auch Oberklassefahrzeuge vergangener Zeiten wie Opel Kapitän oder Mercedes und diverse ausländische Modelle von ihrer fein geputzten Seite.

Bei den Zweirädern ziehen alte Indian-Motorräder als Exoten die Blicke auf sich. Aber auch Horex, alte NSU-Maschinen und andere werden bewundert. Dass die alten Schätze nicht nur schön anzuschauen sind, sondern von ihren Besitzern auch stolz ausgefahren werden, beweist das Ende der Veranstaltung: Da machen sich nämlich 26 Autos und diverse Zweiräder auf den Weg durchs Hinterland und ziehen dort weitere bewundernde Blicke auf sich.