Oldtimer-Club zeigt Modelle am Aquamarin

Der Wasserburger Oldtimer-Club lädt am Sonntag, 14. April, zum achten Treffen auf dem Parkplatz des Aquamarin ein. Von 9 bis 16 Uhr sind alle Oldtimer-Liebhaber eingeladen, die vielzähligen Raritäten zu bewundern. Die Besucher erwarten jede Menge historische Fahrzeuge, darunter auch Maybach Oldtimer, Dampftraktoren und Vorkriegsfahrzeuge. Eines der diesjährigen Highlights sind die zahlreichen Zweirad-Raritäten. Den Teilemarkt wird es allerdings in diesem Jahr nicht mehr geben. Wie immer wird neben aller Unterhaltung auch für Speis und Trank gesorgt. An einem FoodTruck wird es beispielsweise frisch Gegrilltes geben, für Süßspeisen sorgen das Crepe-Mobil und das Eismobil und die Wasserburger Wasserwacht versorgt die Besucher mit Getränken. Auch die Wasserburger Einzelhändler öffnen ihre Türen und laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Archivfoto: Reiner Roither