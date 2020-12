Obacht: Falsche Rechnungen sind im Umlauf

Eine 52-jährige Geschäftsfrau aus Wasserburg hat der Polizei am Dienstagvormittag mitgeteilt, dass sie nach Eintragung im Handelsregister zwei Rechnungen des Deutschen Zentralen Handelsregisters und einem Handelsregisterportal in Höhe von 1640 Euro bekommen habe. Da sie bereits durch die Justizkasse in Kempten auf gefälschte Rechnungen hingewiesen wurde, die derzeit im Umlauf sind, erkannte sie den versuchten Betrug und zahlte die Rechnungen nicht. Sie übersendete beide Rechnungen für die weiteren Ermittlungen an die Polizei.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daruaf hin, dass Rechnungen für Einträge im Handelsregister ausschließlich von der zuständigen Justizkasse bei dem Gericht, wo die Eintragung erfolgte, ausgestellt werden.