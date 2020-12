Viele Farben sind derzeit in der Natur nicht zu sehen: Meist ist es grau und feucht, die Blumen sind längst verblüht. Doch eine hält sich tapfer: Es ist diese Novemberrose in den Wasserburger Obstplantagen, welche selbst im Dezember noch die Passanten erfreut. Eine aufmerksame Leserin hat diesen Farbtupfer etdeckt und an die Redaktion gesandt. Foto: Silke Ergenschäfter