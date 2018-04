Neues Löschfahrzeug wird geweiht

Neun Feuerwehrmänner haben Platz, ebenso eine Menge technische Hilfsmittel. Außerdem kann es mit 1200 Litern Löschwasser betankt werden: Die Wasserburger Feuerwehr hat seit März ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 10, welches das fast 32 Jahre alte Vorgängerfahrzeug ersetzt.

Nun wird der 330 000 Euro teure Wagen offiziell geweiht. Zur Feier am kommenden Sonntag, 29. April, 9.30 Uhr, laden die Feuerwehr Wasserburg und die Gemeinde ein. Zur ökumenischen Andacht und Übergabe an die Feuerwehr sind alle Interessierten eingeladen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil findet ein Frühschoppen statt, das Fahrzeug steht dann allen Besuchern zur Besichtigung bereit. Das Fahrzeug befindet sich seit einigen Wochen im Übungsdienst und wurde am 14. April in Dienst genommen und rückt ab sofort auch zu Einsätzen zum Wohle der Bürger von Wasserburg und der Umgebung aus. Es war in der vergangenen Woche bereits erfolgreich beim Großbrand im Birkenried im Einsatz.