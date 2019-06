Neue spirituelle Tangomusik und Poesie erklingen

Die Bürgerstiftung Wasserburg und das Quintett Beltango feiern beide 2019 Geburtstag: die Bürgerstiftung wird 15 Jahre alt und Beltango 20. Und weil die Musiker die Bürgerstiftung beinahe von der Geburtsstunde an begleiten, haben sie zum Jubiläum ein außergewöhnliches Konzert in der Kirche St. Georg gespielt. „The seven sins – Die sieben Sünden“ und das neu arrangierte „St. Georg and the Dragon“, das als Premiere in der Wasserburger Pfarrkirche erklang.

Tango in der Kirche spielen? Eine Musik, in der es um pure Liebe, um Passion, um Leidenschaft geht? Warum nicht? Oder besser: gerade deshalb. Denn Tanz befreie den Menschen mit allen Sinnen von der Schwere der Dinge. „Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt“ heißt es im Psalm 30. Und den Tango Argentino hat auch Papst Franziskus gern getanzt, ihn so katholisch geadelt. Mit Recht: denn der Tango ist zutiefst spirituell. Lebendig. Ja, irgendwie sogar fromm. Geht es doch um Halten und Gehaltensein. Um Klarheit im Geist. Um eine beschwingte Seele. Um den lebensfrohen nächsten Schritt. Um ein gemeinsames Unterwegssein – auch im Glauben.

Wie gut der Tango also in die Kirche passt, hörte das hingerissen lauschende – aber natürlich nicht tanzende – Publikum in St. Georg. Und die Musiker von Beltango, die bereits zur Begrüßung begeisterten Applaus erhielten, setzten mit den sieben Sünden im sakralen Raum, praktisch direkt neben dem Beichtstuhl, sogar noch eine Herausforderung darüber. Es ist eine außergewöhnliche Musik, die Aleksandar und Ivana Nikolic für dieses Konzert komponiert und arrangiert haben, um die sieben Sünden musikalisch umzusetzen. Sie haben sich dabei von religiösen Geschichten des Mittelalters inspirieren lassen, und den alten Klang mit zeitgenössischer Musik verwoben. Der Tango schien zwar durch jeden Pulsschlag der Melodien hindurch und dennoch war irgendwie alles anders. Und das nicht nur, weil Hans-Günther Winkler von der Bürgerstiftung Wasserburg jede der sieben Sünden – früher die sieben Todsünden genannt – mit den einleitenden, poetischen Worten von Isabella Simonian beschrieb. Mucksmäuschenstill hörten die Konzertbesucher zu. Viele mit geschlossenen Augen. Sieben Geschichten über sieben Sünden erzählte der erste Konzertteil. Nach all den Sündenfällen könnte in dem einen oder anderen Konzertbesucher das Bedürfnis, jetzt gleich zu beichten, aufgekeimt sein – aber statt einer kollektiven Sündenvergebung hieß es optimistisch und fröhlich: der Tango ist geboren.

Tangomusik auf höchstem Niveau

Was in der folgenden Suite „St. Georg and the Dragon“ mehr als deutlich zu hören war. Aleksandar und Ivana Nikolic haben ihre achtteilige Eigenkomposition, die vor fünf Jahren ebenfalls in St. Georg Weltpremiere feierte, neu arrangiert. Die fünf Musiker – jeder für sich ein Virtuose an seinem Instrument Bandoneon, Klavier, Violine, E-Gitarre und Bass – haben die Geschichte in acht Bildern (im Programmheft dargestellt) hoch konzentriert, feinfühlig und energetisch serviert, und in emotionale Kunstwerke verwandelt. Am Ende erklangen die goldenen Glocken des Siegs. Das war Tangomusik auf höchstem Niveau. Das Publikum stand für den minutenlangen Schlussapplaus auf und erhielt von Beltango zwei Zugaben – nun in ihrem berühmten treibenden „Balkango“. Bei der Verabschiedung wurde die innige Bindung der Bürgerstiftung und auch des Wasserburger Publikums zum Tangoensemble deutlich.

Der Eintritt zum Konzert war übrigens frei – das Orchester hat ohne Gage gespielt. Ein Teil des Erlöses aus den Spenden fließt in die Arbeit der Bürgerstiftung Wasserburg.