Neue Solaranlage an der Rathaus-Südseite

Das Wasserburger Energieteam hat an der Rathaus-Südseite auf dem Lindenplatz eine Demo-Solaranlage installiert. Das Besondere dieser Anlage sei dass das PV- Modul manuell eingestellt werden könne, schreibt das Energieteam in einer Pressemitteilung. „Durch Drehung und Neigung kann das Modul manuell ausgerichtet werden. Wenn es senkrecht zur Sonneneinstrahlung steht, erreicht man den optimalen Wirkungsgrad.Dazu wurde eine Zieleinrichtung mittels Schattenwurf am oberen Rahmen angebracht“, sagt Roland Gamisch vom Energieteam.

An der Anlage kann man auch ein E-Bike aufladen. Dazu muß man sein eigenes Ladegerät an der Steckdose unten am Elektronikkasten anschließen. Weiterhin kann zu Demozwecken über einen Schalter eine LED-Lichterkette eingeschaltet werden.

„Wir sind der Meinung, dass diese kleine Solaranlage sehr gut die Ziele der Energie-Effizienz-Gemeinde Wasserburg veranschaulicht, die bemüht ist, etwas zur Energiewende und regenerativen Stromerzeugung beizutragen“, schreibt das Energieteam weiter.