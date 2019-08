Neue Gottesdienstreihe in St. Johannes beginnt

In der Kirche St. Johannes in Wasserburg beginnt am Sonntag eine neue Gottesdienstreihe unter dem Titel „Mystiker“. Jeweils sonntags ab 10 Uhr beschäftigt sich die Reihe in den kommenden Wochen mit Hildegard von Bingen (4. August), Perlen des Glaubens – die Taufe (11. August), Dietrich Bonhoeffer – Kirche für andere sein (18. August) und Etty Hillesum – Gott in sich retten (1. September).

Zusätzlich bietet Friederike Siegmann in zwei Workshops an, sich mit zwei Mystikern tiefergehend auseinander zu setzen. Dabei geht es weniger um intellektuelle Erfahrung, sondern um spirituelle und meditative Zugänge zu Hildegard von Bingen und Dietrich Bonhoeffer. Der Eintritt ist frei. Die Workshops finden am Donnerstag, 8. August (Hildegard von Bingen) und Donnerstag, 22. August (Dietrich Bonhoeffer), um 19.30 Uhr im Gemeindehaus statt.