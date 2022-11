Karl Walser stirbt einen Tag vor seinem 87. Geburtstag

Als er zur Wahl in seiner Heimat Wasserburg antritt, will der damals 31-Jährige „frischen Wind“ in den Gemeinderat bringen. Dass er auf Anhieb zweiter Bürgermeister wird und 36 Jahre lang bleibt, hat sich Karl Walser nie träumen lassen. An großen Projekten wie Halbinselsanierung, Zusammenschluss mit Hege oder Schulumbau hat er mitgewirkt. Jetzt ist der engagierte Kommunalpolitiker verstorben.

Der jüngere Bruder des Schriftstellers Martin Walser ist Wirt des „Walserhofs“ in der Dorfmitte und einer jener jungen Wasserburger, die im Vorfeld der Kommunalwahl 1966 überzeugt sind: „Wir müssen frischen Wind in den Gemeinderat bringen.“ Erstmals erlebt das Dorf einen richtigen Wahlkampf. Mit Willi Stadler, der erst Jahre später ins Rathaus einzieht, stellt der Nachwuchs sogar einen Gegenkandidaten zum amtierenden Bürgermeister Georg Hagen auf.

Amtsgespräche in der Küche des Wirts

Das Ergebnis jener Wahl hat viele überrascht: Die junge Generation erobert auf Anhieb die Mehrheit der Sitze im Gemeinderat. Zwar bleibt Amtsinhaber Hagen Chef im Rathaus. Aber man arrangiert sich. Das führt unter anderem dazu, dass in der Folge so einige Amtsgespräche in der Küche des Walserhofs stattfinden, wie Karl Walser später schildert.

Er ist ein großer Ideengeber gewesen Bürgermeister Harald Voigt

Als Gastwirt ist Walser Unternehmer: Er ist es gewohnt, aufs Geld schauen. Als zweiter Bürgermeister kommt diese Tugend auch seinem Heimatort zugute: „Da wo man sparen kann, muss man sparen“, lautet sein Credo über Jahrzehnte hinweg. Wasserburg profitiert davon: Trotz vieler Investitionen steht die Gemeinde lange Jahre finanziell gut da.

Und es ist einiges, was die Seegemeinde in jenen Jahren stemmt. Nach dem Brand der alten Turnhalle wird das Freizeitzentrum mit Bad gebaut, heute Sumserhalle und Aquamarin. Als Erich Schäfler mit der Bürgerinitiative „Rettet die Halbinsel“ den Bau großer Appartementhäuser verhindert, steht Walser hinter dem Projekt der Halbinselsanierung.

2002 mit Dorfpreis geehrt

Kindergarten und Grundschule sind für ihn wichtige Themen. Wobei Walser zu letzterer überlegt, ob man nicht zuerst mal gründlich putzen sollte, anstatt gleich groß umzubauen. Auch die Neugestaltung des Lindenplatzes liegt ihm am Herzen. „Mehr Grün“ hat Walser dort allerdings nicht erreichen können. Jener Dorfbrunnen, für den er seinen Anteil des ihm 2002 verliehenen Wasserburger Dorfpreises spendet, ist dort nie errichtet worden. Sein Sitzungsgeld hat er übrigens immer der Gemeinde gespendet.

„Er ist ein großer Ideengeber gewesen“, sagt der heutige Bürgermeister Harald Voigt. So hat Walser – mit dem Spargedanken im Hinterkopf – schon in seiner ersten Amtszeit vorgeschlagen, dass sich die Orte am See von Nonnenhorn bis Bodolz zusammentun sollten. In den 1960er-Jahren beißt er damit jedoch auf Granit.

Wegbereiter für Gemeindezusammenschluss

1972 bilden dann Hege und Wasserburg eine Gemeinde. Sechs Jahre später startet die Verwaltungsgemeinschaft von Bodolz, Nonnenhorn und Wasserburg – wird allerdings bereits 1994 wieder aufgelöst.

Legendär sind Walsers lebhafte Debatten mit Gemeinderatskollege Erich Schäfler. Walser, für die CSU im Rat, und Schäfler, der am Ratstisch die Fahne der SPD hochhält, liefern sich ein ums andere Mal weit über den Sitzungssaal hinaus hörbar lautstarke Wortgefechte. Wobei jeder auf seine Art einfach das Beste für sein Heimatdorf will.

Es ist die Ära „der gründlichen Aussprache“, „der klaren Sprache und Streitkultur“: So nennt es der spätere Bürgermeister Peter Cicholinski, der zwischen den streitenden Urgesteinen der Wasserburger Kommunalpolitik sitzt. „Wir haben uns ordentlich gestritten“, hat Schäfler zurückgeblickt. „Aber wir haben trotzdem regelmäßig zusammen Schafkopf gespielt."

Dreieinhalb Jahrzehnte lang stellt der vierfache Familienvater seine knappe Freizeit in den Dienst der Gemeinde. Bereut habe er diese Zeit nie, sagt er, als er 2002 das Rathaus verlässt. Jetzt ist Karl Walser einen Tag vor seinem 87. Geburtstag gestorben.