Musikverein Wasserburg startet mit Dreikönigskonzert ins Jubiläumsjahr

Der Musikverein Wasserburg feiert in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Im Jubiläumsjahr wird es verschiedene Festlichkeiten geben, wie der Verien in einer Pressemitteilung ankündigt. Den Auftakt macht das Dreikönigskonzert, mit dem die Musiker am 5. und 6. Januar in der Sumserhalle unterhalten. Beginn am Samstag ist um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) und am Sonntag um 14.30 Uhr (Einlass ab 14 Uhr).

An den beiden Abenden spielt der Musikverein ein „Best of“ der beliebtesten Stücke aus den vergangenen Jahrzehnten, ist der Ankündigung zu entnehmen. Von der „Bagatelle“ über die „Titanic“ bis hin zum „Dschungelbuch“ wurden erfolgreiche WErke aus den Notenschränken hervorgeholt und freuen sich auf ein Comeback. Der Eintritt zu den beiden Konzerten ist frei.

Weitere Festlichkeiten im Jubiläumsjahr werden ein „Fest der Musikantenfreundschaft“ am 29. Juni mit den Partnerkapellen aus Wasserburg am Inn, Wasserburg an der Günz, Hartpenning und Tschars (Südtirol) sein. Außerdem lädt der Musikverein vom 19. bis 21. Juli zu einem dreitägigen Uferfest auf die Halbinsel ein.