Musikverein Wasserburg feiert Vereinsjubiläum

Drei Tage Musik am See: Der Musikverein Wasserburg feiert in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen, und auch das traditionelle Uferfest, auf der Wasserburger Halbinsel, steht ganz im Zeichen des Vereinsjubiläums.

Vom 19. bis zum 21. Juli erwartet die Besucher Volksmusik in stimmungsvoller Atmosphäre, direkt am Bodenseeufer.

Das Uferfest beginnt am Freitag, 19. Juli, um 18 Uhr. Noch am gleichen Abend freut sich der Verein über ein besonderes musikalisches Highlight: Ab 19 Uhr spielen die Musikatzen im großen Festzelt. Der Eintritt ist an allen drei Tagen kostenlos, außerdem gibt es wie jedes Jahr ein buntes Betreuungsprogramm für die Kinder.

Am Samstag beginnt das Fest um 12 Uhr, ab halb eins eröffnet der Liederkranz Wasserburg das musikalische Programm. Es folgen die Jugend- musiziert-Bläserklassen und das Orchester der Bläserschule VJBW.. Die Jugendkapelle Lindau und der Musikverein Kressbronn spielen dann am Nachmittag und am Abend.

Der Sonntag beginnt dann schon um 9.30 Uhr mit einem Feldgottesdienst am Festplatz.

Der anschließende Frühschoppen wird vom Musikverein Oberreitnau 1821 e.V. begleitet. Am Nachmittag dürfen sich die Besucher auf böhmische Blasmusik mit Einspielern aus der Pop- und Jazzszene freuen – die „Blechbagasch“ spielt laut eigener Webseite „spritzige Blasmusik in kleinster Besetzung“.

Ab 18 Uhr soll die Unterhaltungsband Blue Stars das Fest schwungvoll ausklingen lassen.