Musikverein feiert den Auftakt ins 175. Jubiläumsjahr

Der Musikverein Wasserburg hat am Samstagabend zum Drei-Königs Konzert in die Sumserhalle eingeladen. Unter der musikalischen Leitung von Dirigent Elmar Vögel bot das Orchester einen abwechslungsreichen Konzertabend zum Jahresbeginn.

Zum 175. Jubiläum das es 2019 zu feiern gilt, entführte das Konzert in die musikalische Geschichte des Vereins und erweckte viele Erinnerungen zu neuem Leben. Die neuaufgelegten Klassiker aus den vergangenen 70 Jahren boten einen Rückblick über das Repertoire das oft gespielt und geübt wurde. Den fulminanten Anfang an diesem Abend machte die Komposition „Bagatelle“ von Josef Rixner, welches von Herrmann Männecke arrangiert und vom Musikverein Wasserburg 1951 zum ersten Mal gespielt wurde. Bei der „Ungarischen Rhapsodie“ – dem Instrumentalwerk, das von Artur Reindel Ende des 19. Jahrhunderts komponiert wurde, erhellten wohlbekannte ungarische Volksmusik-Klänge die Halle am See. An diesem Abend wurde das Stück zu Ehren des langjährigen Dirigenten des Musikvereins – Hugo Ehrmann gespielt, der dieses Stück als Schallplattenaufnahme in den 60er-Jahren entdeckt und in das Repertoire des Vereins aufgenommen hatte.

Mit dem dritten Stück ließ das Orchester an die wohl bekannteste Schiffskatastrophe erinnern. Mit „Titanic“, der 1922 von dem damals erst 19-jährigen Stephan Jaeggi geschrieben Komposition, wurde vor der Pause noch ein Stück gespielt, das der MV Wasserburg in den vergangenen Jahren gern und oft aufgeführt hat. Die Tragödie von damals, die ruhig vor sich hinplätschernd beginnt und ihre Dramaturgie nach und nach aufbaut, begleitet von düsteren Moll-Tönen hin zu seinem traurigen Finale und dem verstummen des Schiffshorn. Wer hier an die Filmmusik und Celine Dion gedenkt, liegt falsch.

Nach der Pause ging es mit einem „Best Of“ des jungen Orchesters – dass Durchschnittsalter liegt bei rund 30 Jahren – abwechslungsreich weiter. Der Konzertmarsch „Arsenal“ von Jan van der Roost, eine würdevolle und mit schönen Themen versehene Melodie, leitete den zweiten Teil des Abends ein.

Danach wurde es feurig. Mit dem 1985 uraufgeführten Stück „El camino real“ von Alfred Reed, einer Auftragskomposition, einer Mischung aus spanischen Volksmelodien und Flamenco-Akkorden, durchdrang ein authentisch spanischer Klang die Halle. Verschiedene Tempo- und Rhythmuswechsel, belebend und herausfordernd durch Oboe- und Xylophon-Soli, brilliert das Stück von Anfang bis Ende. Es blieb auch mit dem nächsten Titel feurig. „Children of Sanchez“– die Titelmusik zum gleichnamigen Film, geschrieben von Chuck Mangione – der Jazz- und Poplegende aus den 70er Jahren – wurde von Naohiro Iwai zu einer emotional, positiven, traurig-depressiven und fröhlichen Komposition für Blasorchester arrangiert, durchbrochen von Oboe- und Saxophon-Soli.

Mit dem Klassiker „Das Dschungelbuch“ fand ein facettenreicher Konzertabend seinen Abschluss. Die ganze Leuchtkraft bot der Lieblingszeichentrickfilm vieler Generationen aus der Welt von Mogli, Balu, Shir Khan und King Louie, arrangiert von Marcel Peeters. Was noch einmal das ganze Orchester aufleben lies.

Das begeisterte Publikum in der – trotz Schneechaos – gut besetzten Sumserhalle, wurde am Ende noch mit zwei Zugaben belohnt. Dem zum ausklingen des Konzertabends ruhigen und harmonischen Stück „Irish Tune“ von County Darry, folgte noch ein Marsch zum Schluss. „Per Aspera ad Astra“ von Ernst Urbach entließ seine Zuhörer in die verschneite Winterlandschaft.