Musikatzen in heißer Sommernacht

Der Musikverein Wasserburg hat am Wochenende zu seinem Uferfest eingeladen. Und weil die Musikanten 2019 ihr großes 175-Jahre-Jubiläum feiern, haben sie ihren Gästen einen Festtag dazu geschenkt: das Uferfest startete erstmals am Freitagabend, mit den Musikatzen, die eine Mega-Blasmusikparty veranstaltet haben.

Die 13 Musikatzen füllen die Bühne gut aus – als Bühnenbild haben die Oberbayern eine riesige Fotowand mit einer Bergwelt aufgehängt. Schön sieht das aus. Und passt gut zu den Klängen, mit denen sie dem Publikum einheizen. Aber Moment mal, Musikatzen – Katzenmusik, also Charivari – ist das nun wirklich nicht, was sie da spielen. Auch wenn die Vielfalt der Stücke und der freche, wilde Stilmix auf gar nicht mal so leisen Pfoten zwischen böhmischer und mährische Blasmusik, Chartbreakern und Klassikern aus Pop und Rock hin und herschleicht. Dem Publikum an diesem warmen Sommerabend gefällt, was es hört. Dass das Zelt nicht ganz voll ist, liegt einzig und allein am schönen Wetter, das mehr als die Hälfte des Publikums draußen, in der Uferanlage direkt am See, genießt. Würden alle im Festzelt feiern, es wäre rappelvoll. So verteilt es sich recht angenehm. Kerstin, Walter, Stefan, Jasmin, Uwe und noch ein paar Freunde dazu, sind allerdings ausschließlich wegen der Musikatzen von Leutkirch an den See gekommen und jubeln ihren 13 Stars auf der Bühne nach jedem Stück frenetisch zu.

Bis weit in die Nacht sitzen die Gäste in der lauschigen Atmosphäre direkt am Bodensee, unter illuminierten Bäumen und Skulpturen. Dass der Mond in einem leuchtenden Orangerot über dem Festplatz aufgeht, lässt so manchen zum Schwärmer werden. Udo Gallep beispielsweise. Der nimmt seine Doris an der Hand und zusammen schauen sie sich verträumt die schimmernde Szenerie an. Seit 53 Jahren seien sie verheiratet und noch immer machen sie alles zusammen, berichten sie. Die beiden kommen aus Denzlingen bei Freiburg und nennen sich im Doppelpack Uddo – für Udo und Doris. Das Uferfest finden sie wunderbar, gestehen jedoch, dass sie nicht deswegen aus Denzlingen angereist sind, sondern wegen der Bregenzer Festspiele. Aber sie schlafen in Wasserburg und freuen sich, „das Uferfest bekommen wir praktisch als Bonus dazu.“

Segen von oben und gute Laune

Der Festsamstag macht den veranstaltenden Musikanten ebenso viel Freude, wie der Start des Uferfestes. Obwohl sie ja allerdings tapfer und mit der Unterstützung von Freunden unter anderem hinter der Theke schwitzen, um ihre Gäste mit Essen und Trinken zu versorgen. Seit zwölf Uhr wechseln sich auf der Bühne musikalische Darbietungen ab – vom Liederkranz Wasserburg, über Bläserklassen und Orchester der Bläserschule VJBW, dem Hornensemble Cornettos, der Jugendkapelle Lindau, bis hin zum Musikverein Kressbronn, der die Abendunterhaltung übernimmt. Ein weiterer heißer Sommertag wird zur wohnzimmerwarmen Sommernacht. Tief neigt sich die grün illuminierte Trauerweide zu den Pärchen, die, ein Glas Wein oder ein kühles Bier in der Hand, das Ufer entlang auf der Mauer sitzen. Das Uferfest quillt über mit gut gelaunten Menschen aller Generationen, die in dieser schönen Stimmung feiern und genießen. Am Sonntag kommt erstmal genau zum Festgottesdienst viel nasser Segen von oben – allerdings ist der Wolkenbruch bis zum Frühschoppen durchgezogen. Die Sonne blinzelt durch die Wolken und es geht, vom Musikverein Oberreitnau bestens unterhalten, gemütlich in den dritten warmen Festtag. Bis zum Redaktionsschluss am Sonntag ist das Uferfest im Jubiläumsjahr noch lange nicht zu Ende.