Unter dem Titel „Musik verbindet“ hat die Bläserschule des Vereins zur Förderung der musikalischen Jugendarbeit Bodolz-Wasserburg (VJBW) ihr Jubiläumskonzert gestellt. Etwa 300 Zuhörer fanden am am Samstag den Weg in die Sumserhalle Wasserburg, um den jungen Musikern zu lauschen.

Die Orchester, angefangen mit den Bläserklassen der beiden Grundschulen, dem Kinder- gefolgt vom Schülerorchester und den Jugendlichen der Jugendkapelle unterhielten ihr Publikum mit einem breitgefächerten Programm. Vom bereits traditionellen Chinesen über den Radler in Moskau, Star Wars, die südafrikanische „Hymne“ Siyahamba und die Queenspark Melody wurden viele Orte musikalisch beschrieben und Grenzen überwunden. Mit Stücken von „We are the Champions“ bis zur Polka „Jugendträume“ war laut Eigenbericht für jeden Geschmack etwas dabei, was der frenetische Beifall des Publikums eindrucksvoll bewies.

Die beiden Bürgermeister Christian Ruh und Thomas Kleinschmidt dankten den beinahe 100 Musikern für ihre Leistungen in den vergangenen 20 Jahren. Sie lobten die Arbeit des Vereins und seiner Lehrerschaft, die es schaffen, die Kinder von den digitalen Medien weg zu einem „analogen Miteinander“ in einem funktionierenden Vereinsleben zu motivieren. Als Zeichen der Anerkennung überreichten die beiden Bürgermeister als Jubiläumsgeschenk einen gemeinsamen Spendenscheck über 2000 Euro. Diese soll für die Jugendarbeit und das Zusammenwachsen mit dem Musikverein Wasserburg, der in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen feiert, verwendet werden.