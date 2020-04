Mottfeuer sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Die Wasserburger Feuerwehr ist am Donnerstag um kurz nach 20.30 Uhr wegen eines starken Brandgeruchs in die Wiesenstraße gerufen worden. Vor Ort wurde tatsächlich ein unheimlich starker Brandgeruch festgestellt, ein Feuer konnte auch nach ausgiebiger Erkundung der umliegenden Grundstücke nicht festgestellt werden, teilt Kommandant Christian Schorer mit.

Parallel wurde von der Integrierten Leitstelle Allgäu mitgeteilt dass zuvor von der Polizei in der Schabhalde ein kleines Mottfeuer – also ein Feuer, bei dem pflanzliche Abfälle aus der Forstwirtschaft verbrannt werden – festgestellt worden war. Das Feuer wurde aber auf Veranlassung der Polizei vom Eigentümer selbst gelöscht. Ob dies die Ursache für den starken Brandgeruch in der Wiesenstraße war, konnte nicht mehr festgestellt werden, auch im Bereich der Sonnhalde war der Geruch sehr stark.

Die Feuerwehr konnte nach einer guten halben Stunde wieder einrücken. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nach einer Allgemeinverfügung des Landratsamtes Lindau vom 27. März Mottfeuer bis auf Weiteres untersagt sind.