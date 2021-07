Mofa unterwegs ohne Versicherung

Ein 67-jähriger Mann aus Hessen ist am Donnerstag gegen 12 Uhr in Wasserburg angehalten und kontrolliert worden. Grund der Kontrolle war, dass an seinem Mofa ein altes, schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht war. Offensichtlich war es dem Fahrer nicht bewusst, dass ab 1. März ein neues blaues Kennzeichen am Mofa hätte angebracht werden müssen, schreibt die Polizei. . Gegen den Mann wurde Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.