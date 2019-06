Modellschiffe in Wasserburg noch länger zu sehen

Die Sonderausstellung „Des Kaisers stolze Flotte“ im Museum im Malhaus in Wasserburg wird bis Oktober verlängert – mit einem aktuellen Aufhänger: Am 21. Juni werden es 100 Jahre, dass sich die Kaiserliche Flotte in Scapa Flow bei den Orkney-Inseln selbst versenkte.

Die Ausstellung im Malhaus zeigt maßstabgetreue Modelle dieser Flotte, mitgearbeitet haben der Wasserburger Gerhard Amann (Modelle im Maßstab 1:200) und seine Freunde Michael Gratza, Modellwerft, Günter Hiebelt, Großmodelle sowie Walter Fellner, Modelle und Dokumentation.