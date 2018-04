Modellbauer zeigen ihre Schätze

Das Malhaus auf der Wasserburger Halbinsel hat wieder eine Sonderausstellung: „Des Kaisers stolze Flotte“ drängt sich im ersten Stock des historischen Gebäudes, allerdings maßstabsgerecht verkleinert. Die Modellbauer Gerhard Amann, Michael Gratza, Günther Hibelt und Walter Fellner haben unzählige Stunden verbracht, die Schlachtschiffe aus der Kaiserzeit detailgerecht vor allem in den Maßstäben 1:100 und 1:200 nachzubauen.

Viel Informatives trugen Fridolin Altweck wie auch Bürgermeister Thomas Kleinschmidt bei der Ausstellungseröffnung bei, Unterhaltsames kam vom Seemannschor Friedrichshafen. Nach Kriegszeiten im Jahre 2014, anlässlich des Kriegsbeginns 100 Jahre zuvor greifen die Ausstellungsmacher noch einmal ein kriegerisches Thema auf, die die Problematik der deutschen Flottenpolitik unter Kaiser Wilhelm II. zum Ende des 19. Jahrhunderts im Rückblick und das Ende der Monarchie in Deutschland vor 100 Jahren aufzeigen will. Daneben steht natürlich die Modellbaukunst im Fokus. Die Initiative zu dieser Ausstellung kam von Gerhard Amann und seiner Modellbaugruppe. Damit die Schiffe nicht nur in Glaskästen zu bestaunen sind, hat Michael Gratza ein Diarama einer maßstäblichen Schiffswerft der damaligen Zeit gebaut, in das eine Reihe von Schiffen integriert ist und ebenfalls detailliert die Schiffsbauerei des ausgehenden 19. Jahrhunderts im Kleinen noch einmal aufleben lässt.

Seemänner sind zu hören

War nach den Worten Kleinschmidts die deutsche Flotte, die eigentlich global gesehen keine Rolle spielte – Deutschland war ja keine Kolonialmacht wie beispielsweise England – eher dazu gedacht, die deutsche Fischfangflotte vor den ständigen Übergriffen anderer Nationen zu beschützen, legte der seefahrt- und flottenbegeisterte Kaiser großen Wert darauf, die Marine kräftig aufzurüsten. So entstanden all die kleinen und großen Kreuzer, Minensuchboote, U-Boote und Torpedoboote, die von England dank Nordseeblockade in Schach gehalten wurde, in Seeschlachten wie vor Helgoland verlor oder dann im Skagerrak mit England die wohl größte Seeschlacht der Geschichte austrug. Diese Schlacht war es nach den Ausführungen Altwecks, die aufzeigte, wie wenig Wert die kostenintensiven Großkampfschiffe im Endeffekt haben. Nach Kriegsende wurde die Flotte im schottischen Scapa Flow auf den Orkneys interniert, wo sie Konteradmiral Ludwig von Reuter schließlich versenken ließ, damit sie nicht an die Siegermächte ausgeliefert werden konnte.

Altweck bedankte sich bei den Modellbauern für die Zusammenstellung der Ausstellung und vermutete, dass deren Ehefrauen nun weniger Staub wischen müssten in den Wohnzimmern, da die Schmuckstücke nun im Malhaus untergebracht seien. Auch Kleinschmidt fand, dass die Ehefrauen besonderen Applaus verdient hätten, ebenso dem Seemannchor, den er gerne für den Sommer zu einem Promenadenkonzert einladen wollte. Er erfuhr bei dieser Gelegenheit, dass dies bereits in die Wege geleitet worden sei. Die Friedrichshafener Seemänner rissen ihr Publikum gleich derart mit, dass letzteres begeistert mitsang.