Modehaus Strodel verteilt Erlös aus dem Gebrauchtbücher-Verkauf

Soll einer sagen, dass Altpapier keinen Wert hat, vor allem, wenn es bedruckt und in Buchform auf Liebhaber wartet, wie vor dem Mode- und Wäschehaus Strodel in Wasserburg. Seit Jahren steht dort ein Bücherregal, gefüllt mit allen möglichen Büchern und einer Spendendose, in die neue Besitzer dieser Bücher für soziale Zwecke einen Obolus geben. Jetzt hat Tobias Strodel (rechts) wieder einmal das Spendensäckel geleert, wie alle Jahre, und herauskamen über 6000 Euro, die er verteilt hat. Je 1000 Euro bekommt die Antenne Bayern für ihre Aktion „Bayern hilft“. Die Seniorchefin und Mutter von Tobias (links neben ihm) hält den Spendenscheck für die Osteuropahilfe des Vereins „Triumph des Herzens“, der mit solchen Spenden Hilfstransporte mit Sachspenden nach Rumänien und Bulgarien finanzieren kann. Links daneben und davor steht Sabine Zürn und kniet Uli Gebhard für die Sozialstation Lindau, die mit dem Geld das Nachmittagscafé für pflegende Angehörige und die Demenzbetreuung unterstützen will. Sabine Zürn steht aber auch mit Gerhard Loser (links neben ihr) für die Wasserburger Bürgerstiftung, die ebenfalls Geld erhält. Auch die Blaulichtfraktion hat Tobias Strodel nicht vergessen, so kann die Feuerwehr Nonnenhorn, für die Kommandant Uwe Burgtorf (stehend) und Vorstand Gerhard Pfeifer gekommen sind, die Spende in eine Wärmebildkamera investieren. Die Helfer vor Ort aus Nonnenhorn, deren Vertreter Thorsten Hügel und Swen Hagelstein die Spende in Empfang genommen haben, brauchen Geld für das neue Einsatzauto. Das restliche Geld aus dem Bücherflohmarkt verteilt Strodel in kleineren Portionen, beispielsweise für die Ministranten. Foto: Christian Flemming