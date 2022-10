Mitgliederversammlung des TSV Hege-Wasserburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 30. September fand die Jahreshauptversammlung des TSV Hege-Wasserburg statt. Zunächst begrüßte die 1. Vorsitzende Elisabeth Eisenbach alle Mitgliederinnen und Mitglieder sowie den anwesenden Bürgermeister von Wasserburg, Harald Voigt. Die Präsidentin berichtete insbesondere von den immer noch spürbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie den deutlichen Preissteigerungen (unter anderem Strom und Gas). Dennoch ist der Haushalt des Vereins gut aufgestellt und durch Sponsoreneinnahmen und Mitgliederbeiträge kann das Vereinsleben wie gewohnt weitergeführt werden. Auch der Kinder- und Wandertag am 1. Mai war ein voller Erfolg. Sportlich befindet sich der TSV Hege-Wasserburg in der Spielgemeinschaft mit Bodolz und Nonnenhorn auf einem sehr guten Weg. Die vergangene Saison schloss die erste Mannschaft mit dem fünften Tabellenplatz ab.

Aktuell steht das Team von Achim Glückler auf Rang drei. Es können weiterhin drei aktive Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. Zudem stellt die SGM zum ersten Mal seit vielen Jahren eine eigene A-Jugend. Auch bei den ganz jungen Kickern läuft es prima. Noch nie verzeichnete HENOBO so viele Neuzugänge im Jugendbereich. Nach den Berichten der Abteilungsleiter und der Entlastung der Vorstandschaft wurde der Tagesordnungspunkt „Sportplatzsanierung“ besonders intensiv diskutiert. Die Drainage am Hauptplatz in Hengnau muss nach 25 Jahren der Nutzung komplett ausgetauscht werden. In diesem Zuge soll auch eine Bewässerungsanlage installiert werden. Die Gemeinde Wasserburg bezuschusst den Verein mit 120 000 Euro, wofür Eisenbach ausdrücklich ihren Dank aussprach. Trotz weiterer Fördermittel des BLSV beträgt der Eigenanteil circa 25 000 Euro. Die Kosten für den aus der Mitgliedschaft angesprochenen Kunstrasenplatz sind mit über 800 000 Euro deutlich zu hoch und somit nicht umsetzbar. Die Vorstandschaft bleibt in der aktuellen Zusammensetzung bestehen. Die Abteilungsleitung Fußball übernimmt weiterhin Wolfgang Fluhr. Bastian Meßmer hatte im Frühjahr aus persönlichen Gründen (Umzug nach Frankfurt) seinen Rücktritt verkündet. Auch Kristel Kuen geht in ihr 50. Jahr als Leiterin der Damenriege. Sie hat weiterhin „Lust auf Sport mit ihren Mädels“. Der TSV Hege-Wasserburg bedankt sich bei allen Mitgliederinnen und Mitgliedern sowie Gönnern des Vereins für die Unterstützung.