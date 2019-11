Mitarbeiter der Gemeinde werden nicht bevorzugt

Eigentlich wollte der Wasserburger Gemeinderat die Kinderbetreuung jenen Eltern leichter machen, die bei der Gemeinde arbeiten, aber selbst nicht in Wasserburg wohnen. Ihnen sollte durch eine entsprechende Satzungsänderung die Aufnahme ihrer Kinder in eine Wasserburger Krippe oder Kindergarten möglich gemacht werden. Weil dies jedoch wegen des Gleichheitsgrundsatzes so nicht geht und die Änderung der Satzung bedeuten würde, dass die Kinder aller in Wasserburg arbeitenden Eltern mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag einen Betreuungsplatz bekommen können, lehnte der Gemeinderat die Satzungsänderung einstimmig ab.

„Ich will nicht verhehlen, dass ich dabei Bauchschmerzen habe“, sagte Bürgermeister Thomas Kleinschmidt, nachdem er den Gemeinderäten auf der jüngsten Gemeinderatssitzung die geänderte Satzung zur Benutzung der Wasserburger Kinderbetreuungseinrichtungen zur Abstimmung vorgelesen hatte.

Dabei bestand die Änderung darin, dass neben Kindern, deren Hauptwohnsitz in der Gemeinde ist, Kindern, deren Familien sich in besonderen Notlagen befinden, Kindern, deren Mütter oder Väter alleinerziehend sind und älteren Kindern auch solche Kinder in Krippe oder Kindergarten aufgenommen werden können, deren Mutter oder Vater im Gemeindegebiet “einer Erwerbstätigkeit, die auf einem unbefristeten Arbeitsverhältnis gründet“, nachgehen.

Auswärtige bisher außen vor

Mit dieser Regelung wollte der Rat ursprünglich jenen Anfragen von Mitarbeitern der Gemeinde Rechnung tragen, die nicht in Wasserburg wohnen, aber einen Betreuungsplatz für ihr Kind brauchen. Derzeit ist es nämlich nicht möglich, dass Kinder, die nicht im Gemeindegebiet wohnen in Wasserburg einen Betreuungsplatz bekommen. Wegen des Gleichheitsgrundsatzes muss sich die Regelung aber auf alle Arbeitnehmer beziehen.

Weswegen Kleinschmidt eben jene besagten „Bauchschmerzen“ hatte. Die Problematik der Satzung sah er darin, dass diese Regelung einem völlig neuem Personenkreis die Wasserburger Betreuungseinrichtungen öffne, was wiederum die Gefahr in sich berge, dass die Kapazitäten der Betreuungseinrichtungen gesprengt würden. In diesem Falle wäre dann die Gemeinde verpflichtet neue Betreuungsplätze zu schaffen.

Während Ulrich Epple (Unabhängige Liste Wasserburg) die Lösung des Problems darin sah, dass das Wort „unbefristet“ auf „befristet“ geändert würde, sah Stephan Demmerer (Unabhängige Liste Wasserburg) diese in einer Einzelfallberatung im Gemeinderat. Kleinschmidt schlug dagegen vor die Satzung ein Jahr lang auszuprobieren und dann weiter zu sehen. Stefan Hanser (Freie Bürgerschaft Wasserburg) missfiel, dass Krippe und Kindergärten für Nicht Wasserburger Kinder geöffnet würde. Und Elisabeth Eisenbach (CSU) wusste: „Wir sind ja schon voll.“

Am Ende lehnte der Rat mit acht zu sechs Stimmen die Satzungsänderung ab.