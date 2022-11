MIT VIDEO: Bundespolizei ermittelt nach Zugunfall bei Wasserburg

Ein Tag nach dem Zugunfall bei Wasserburg laufen die Ermittlungen. Bisher steht fest: Es ist auch der geistesgegenwärtigen Reaktion des Zugführers zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen des morschen Baums.

Denn dieser ist am Sonntagvormittag offenbar binnen Minuten einfach umgekippt. „Irgendwann zwischen 9.55 und 10.05 Uhr“, sagt Wasserburgs Feuerwehrkommandant Christian Schorer. Denn um kurz vor zehn war der Zug noch nach Lindau gefahren. Auf dem Rückweg nach Friedrichshafen hing der Baum bereits in der Oberleitung.

Reh läuft auf die Gleise und wird überfahren

Der Zugführer habe gut reagiert und schnell gebremst, sagt Sabine Dittmann, Sprecherin der Bundespolizei in Kempten. Das lag offenbar auch daran, dass kurz zuvor ein Reh auf die Gleise gelaufen war. Der Zugführer habe gehupt und war offenbar schon bremsbereit. Das Reh konnte er nicht mehr retten. Es wurde vom Zug angefahren und starb.

Die Oberleitung wird bei dem Unfall beschädigt. (Foto: Davor Knappmeyer)

Den entwurzelten Baum rammte der Zug dann aber nur noch leicht. Dabei wurde die Oberleitung beschädigt. Drei Stromabnehmer wurden zerstört, sodass der Zug nicht mehr weiterfahren konnte. Verletzt hat sich dabei keiner der rund 70 Zuggäste. Die Bundespolizei ermittelt jetzt, warum der Baum umgefallen ist.

Er war ziemlich alt und ziemlich morsch

, sagt Sabine Dittmann. „Und er muss auch schon eine Weile morsch gewesen sein.“ Die Ermittlungen laufen noch, ersten Erkenntnissen zufolge sei der Baum aber auf einem Grundstück gestanden, das der Bahn selbst gehört. Der Schaden am Triebwagen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 20 000 Euro, was die Reparatur der Oberleitung kostete, ist noch unklar.

Auf der Oberleitung war noch Spannung

Die Feuerwehr wurde erst um kurz vor 11 Uhr alarmiert. „Da stand der Zug schon eine Dreiviertelstunde“, sagt Kommandant Schorer. Doch solange die Oberleitungen unter Spannung standen, konnten die Fahrgäste den Zug nicht verlassen. Der Fahrdraht musste von der Bahn abgeschaltet werden, dann mussten die Feuerwehrleute ihn erden, indem sie den Draht mit der Schiene verbanden.

Die Zuggäste werde am Sonntag über Leitern aus dem Zug gebracht. (Foto: Davor Knappmeyer)

Dafür ist bestimmtes Werkzeug nötig. Die nächstgelegene Wache, die einen sogenannten Branderdungssatz besitzt, ist die Lindauer Wache West, erklärt Schorer. Darum rückten die Kollegen am Sonntag ebenfalls an. Außerdem waren Bundespolizei, THW und Rettungsdienst vor Ort. Ein Hubschrauber der Bundespolizei flog über das Gebiet, um Übersichtsfotos zu schießen.

Ein Notfallmanager der Bahn sei zufällig privat im Zug gewesen, sagt Polizeisprecherin Sabine Dittmann. Ein zweiter sei später dazu gekommen. Als keine Spannung mehr auf den Leitungen war, befreite die Feuerwehr die Fahrgäste mit Leitern aus dem Zug.

Strecke wird schon am Sonntagabend wieder instand gesetzt

Laut Bahn war es gegen 12.45 Uhr, bis die Fahrgäste aus dem Zug in Busse umgestiegen waren. „Leider gab es in diesem Fall aufgrund einer Veranstaltung in Lindau Engpässe bei der Busverfügbarkeit“, schreibt eine Bahnsprecherin. Am Wochenende war auf der Insel Jahrmarkt. Einige Fahrgäste ließen sich aber ohnehin privat abholen.

Die Bahn richtete einen Schienenersatzverkehr ein. Allerdings ärgerten sich in den sozialen Medien einige Fahrgäste über eine mangelhafte Kommunikation der Bahn. Zwar habe ein Mitarbeiter im Inselbahnhof gesagt, dass die Züge in Richtung Friedrichshafen ausfallen. Bis zum Abend habe es im Inselbahnhof keine Information darüber gegeben, wo genau und wann der Schienenersatzverkehr abfährt, schreibt zum Beispiel ein Mann.

Neben der Feuerwehr sind auch THW, Rettungsdienst und Bundespolizei an der Unfallstelle. (Foto: Davor Knappmeyer)

Noch am Sonntagabend wurde die Strecke laut Bahn wieder instand gesetzt, laut Bahnsprecherin war die Sperrung gegen 20.30 Uhr aufgehoben. In der Nacht fuhren die ersten Züge, am Montagmorgen lief der Zugverkehr zum großen Teil wieder reibungslos.

Manche Fahrgäste im Unfallzug seien verärgert gewesen, weil die Evakuierung so lange gedauert hat, erzählt der Wasserburger Kommandant Christian Schorer. Das sieht er gelassen. „Wir hatten in den letzten Jahren einige Bahnunfälle, die schlimm ausgegangen sind.“ Dieses Mal sind alle mit einem Schrecken davon gekommen.