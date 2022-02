Mehr Spielraum durch hohe Zustiftungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch 2021 machte Covid-19 einen dicken Strich durch die Konzertplanungen der Bürgerstiftung Wasserburg. Doch am 1. Oktober 2022 soll als Top-Event das zweite Konzert der beliebten und weithin bekannten „Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle“ in der Wasserburger Sumserhalle stattfinden. Fest eingeplant ist außerdem ein Wiedersehen mit dem Akkordeonvirtuosen Professor Viktor Romanko am 24. April.

Trotz entgangener Einnahmen durch ausgefallene Veranstaltungen konnte das Kapitalvermögen durch Spenden, Zustiftungen und Kapitaleinkünfte im Jahr 2021 auf stolze 380000 Euro erhöht werden. Der größte Teil entfällt auf ein großzügiges Vermächtnis von 250000 Euro. Damit gehört die Bürgerstiftung nun zu den mittelgroßen Stiftungen und hat mehr Spielraum für die Förderung sozialer und kultureller Projekte in Wasserburg und den Teilgemeinden. Herzlich dankte Vorstandsvorsitzender Gerhard Loser allen Spendern, die auf diese Weise einen wichtigen Beitrag für die Arbeit der Bürgerstiftung leisten.

Finanziell gefördert wurden 2021 die Grundschule Wasserburg und die Weihnachtsaktion der Altenseelsorge. Für 2022 sind größere Fördermaßnahmen eingeplant: 1000 Euro für die 2022 wieder stattfindende Kunstausstellung „Skulptura“ der Gemeinde Wasserburg sowie 2000 Euro für die Grundschule Wasserburg. Damit wird das Gesundheitsprojekt „Stark und gesund in der Grundschule“ fortgesetzt. Neu ist die Förderung eines sechswöchigen Schwimmkurses im Mai 2022 für alle Schulkinder der zweiten bis vierten Klasse in Höhe von 1600 Euro. Die Bürgerstiftung will allen Kindern ermöglichen, an diesem lebenswichtigen Kurs teilzunehmen. Da die Bürgerstiftung sich der der Kirche St. Georg eng verbunden fühlt, werden die Sanierungsarbeiten am Deckengemälde mit 5000 Euro unterstützt. Weitere soziale Einzelförderungen und die Unterstützung der Altenseelsorge sind vorgemerkt.

Losers Dank für die gute Zusammenarbeit ging an Bürgermeister Harald Voigt, an Gemeindeverwaltung, Bauhof und Tourist Information, die Vertreter beider Kirchen, das Landratsamt Lindau, weitere karitative Einrichtungen sowie an alle Mitglieder, Helfer und Förderer für ihren tatkräftigen Einsatz. Zum Team der Bürgerstiftung gehören seit 2021 Stefanie Schöllhorn-Erath und Alexander Fundele. Neue aktive Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen.