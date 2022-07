Maria Xagorari stellt in Wasserburg aus

„The Ocean Within“ ist der Titel der nächsten Ausstellung in den Räumen des Kunstvereines Wasserburg mit Werken von Maria Xagorari. Die Ausstellung mit Malerei und Zeichnung ist von 23. Juli bis 14. August zu sehen.

Eröffnung ist am Freitag, 22. Juli, ab 19.30 Uhr im Kunstverein Wasserburg. Begrüßende Worte spricht Helen Fellner, Mitglied des künstlerischen Beirats des Kunstvereins Wasserburg. Martin Oswald aus Weingarten wird eine Einführung in das Werk von Maria Xagorari geben.

Maria Xagorari, aufgewachsen in Griechenland, lebt und arbeitet seit 2015 in Kreuzlingen am Bodensee. Seit dem Abschluss ihres Kunststudiums steht der Mensch im Mittelpunkt ihres Werkes, obwohl sie in den letzten Jahren keine Personen mehr darstellt. Dafür sind Vögel im Flug, Kissen und Boote in surreal anmutenden Settings, Äste und Wurzelwerk die Protagonisten ihrer Arbeiten. Maria Xagoraris rätselhafte Motive eröffnen einen Kosmos aus visuellen Metaphern, heißt es in der Ankündigung der Ausstellung. In ihren Bildern sind Fragilität und Stärke sowie ein allgegenwärtiger Hauch vom Meer zu spüren.

„Ich kann mir nicht helfen: ich sehe in der Natur Metaphern für alle Aspekte des Menschlichen. Ich finde sie in Zentraleuropa so wie ich sie in meiner ägäischen Heimat finde. Landschaften, Wasserlandschaften, die Farbe der Erde, der Duft der Luft, die Höhe der Bäume und die Art, wie man diese schneidet; wie Dinge sterben und wie das Leben sich erneuert. Natürlich spielt das Licht eine entscheidende Rolle, wenn man den visuellen Eindrücken einen Sinn zuordnet. Die Sonne Ägäis wäscht alles weg, zusammen mit der dramatischen Kraft der örtlichen Winde. Im Vergleich dazu ist das Licht rings um mein Atelier am Bodensee eine sanfte Brise, welches die inneren Werte der Dinge hervorhebt“, sagt sie.

„The Ocean Within“ ist der Titel ihrer Einzelausstellung in den Räumen des Kunstvereines Wasserburg. Ihre Werke versteht Maria Xagorari als eine Sammlung visueller Metaphern. Ihre Motive lösen Gefühle aus, die man eher von menschlichen Porträts erwartet hätte. In ihrem Werkt nutzt sie das Zeichnerischen ebenso wie das Malerische. Sie spielt mit der Abstraktion, obwohl sie bewusst eine figurative Malerin bleibt, und lässt den Betrachtenden genügend Freiraum, damit diese mit ihren eigenen Assoziationen teilnehmen können.

Führungen mit der Künstlerin sind am Samstag, 30. Juli, und am Sonntag, 14. August, jeweils um 16 Uhr, Maria Xagorari wird an diesen Terminen den ganzen Nachmittag anwesend sein und steht für Gespräche und Austausch zur Verfügung.

Öffnungszeiten der Ausstellung: freitags, samstags und sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr.