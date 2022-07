Am Samstagabend hat die Polizei einen Autofahrer in Wasserburg mit Alkohol im Blut erwischt. Laut Polizei wurde der 29-jähriger Fahrer einer Kontrolle unterzogen, bei der sich herausstellte, dass der Fahrer etwas zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über 0,5 Promille. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister und ein Monat Fahrverbot.