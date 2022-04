Mann zeigt Unfallflucht an, dann stellt sich heraus: Er war selbst schuld

Er zeigt bei der Polizei einen Schaden an seinem Auto an. Dann stellt sich heraus: Er ist selbst der Übeltäter.

Was anfänglich wie eine Unfallflucht aussah, entpuppte sich als selbst verschuldeter Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, machte ein 72-Jähriger am Montagmittag bei der Polizei in Lindau eine Anzeige wegen einem Schaden an seinem Auto. Daraufhin überprüfte die Polizei den Ort des Unfalls an einem Hotel in Wasserburg.

Mann könnte sich strafbar gemacht haben

Die Beamten stellten anhand der Spuren fest, dass der 72-Jährige beim Rangieren selbst mit seinem Fahrzeug eine Mauer touchiert hatte. Nun prüft die Polizei, ob sich der Mann wegen des Vortäuschens einer Straftat strafbar gemacht hatte. Die Ermittlungen dauern an.