„Man kommt leicht mit Franzosen ins Gespräch“

Ein Trickbetrüger ist mit seiner Masche seit Anfang 2015 in ganz Deutschland unterwegs - und sein Schwerpunkt liegt im Südwesten. Nach Angaben der Polizei in Reutlingen hatte er bisher mindestens 46 Mal Erfolg mit seinem Betrugstrick. Während der Schwerpunkt seiner Taten zwischen Reutlingen und Heilbronn lag, war der Mann auch am Bodensee und im Allgäu sowie in Ulm aktiv. Und auch in anderen deutschen Regionen hat der Unbekannte seinen Trick schon angewandt.