LZ-Familientag lockt ins Aquamarin

Spiel und Spaß für Groß und Klein verspricht der sechste Familientag der Lindauer Zeitung im Wasserburger Freibad Aquamarin. Am Samstag, 21. Juli, von 10 bis 17 Uhr gibt es dort jede Menge Wasserbälle und Schwimmnudeln, Torwandschießen, Hüpfburg und ein Glücksrad. Außerdem bekommen LZ-Leser verbilligten Eintritt in das Bad.

Die LZ bringt Hunderte bunter Wasserbälle mit ins Bad, mit denen Kinder planschen und spielen können. Am Ende des Tages können sie die Bälle mit nach Hause nehmen. An der Torwand und am Glücksrad kann der Nachwuchs viele Preise gewinnen – von Schlüsselanhängern für den Schulranzen über Badetaschen bis hin zu Eisgutscheinen.

Die Schwimmschule bietet den Besuchern außerdem mehrmals am Tag eine Einführung ins Freistil-Kraulen. Ob Armbewegungen und Beinschlag stimmen, zeigt eine Video-Analyse per Unterwasserkamera. So kann jeder herausfinden, was er an seiner Schwimmtechnik noch verbessern muss. LZ-Abonnenten zahlen an der Kasse bei Vorlage der Abo-Karte nur zwei Euro für eine Erwachsenenkarte. Familienkarten und andere Tarife sind von der Vergünstigung ausgeschlossen.

Bei Regen fällt der LZ-Familientag in diesem Jahr leider aus.