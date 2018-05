Lohn für eine gute Auftaktleistung ist der dritte Platz

Die Faustball-Bezirksliga Süd ist am vergangenen Sonntag in Biberach in die Feldrunde 2018 gestartet. Für die Männer des TV Wasserburg standen vier Spiele auf dem Plan. Durch drei Siege und eine Niederlage steht das Team vom Bodensee gleich zum Saisonauftakt auf dem dritten Rang.

Zunächst war es die Mannschaft der TG Bad Waldsee, die dem TVW gegenüberstand. Beide Teams spielten laut Pressebericht zunächst ausgeglichen auf, bis sich Wasserburg ab der Hälfte des ersten Satzes einen Vorsprung erspielen konnte und diesen letztlich zu einem sicheren 11:5-Sieg ausbaute. Nach dem Seitenwechsel kam Waldsee sicherer ins Spiel und lag stets mit einem Ball vorn. Beim Stand von 10:8 für die Oberschwaben – und nur noch einen Punkt vom Satzsieg entfernt – kam der TWV in seine gute Form zurück, zog an der TG vorbei, gewann mit 12:10 auch diesen Durchgang und damit die Begegnung glatt mit 2:0.

Gleich im Anschluss an diese Partie mussten sich die Männer von der Halbinsel zum Kräftemessen gegen die MTG Wangen antreten. Beide Mannschaften zeigten eine ausgeglichene Leistung. Zum Ende des ersten Satzes waren es die Wasserburger, die die Entscheidung mit 10:8 greifbar in der Hand hielten. Jedoch holten die Westallgäuer auf und glichen zum 10:10 aus. Wasserburg punktete, Wangen brachte den Einstand, 11:11. Zwei weitere Punkte für den TVW brachten letztlich die 1:0-Satzführung. Im zweiten Durchgang zeigte sich Wasserburg dann konzentrierter und bezwang Wangen mit 11:8.

Zum dritten Spiel machte sich der VfB Friedrichshafen bereit, gegen die Wasserburger aufzuspielen. Es entstand eine Partie auf Augenhöhe. Keine der beiden Mannschaften vermochte sich abzusetzen – es entstand ein Spiel um Punkt und Ausgleich. Zum Satzende waren es dann die Häfler, denen das Zünglein an der Waage mit 13:11 zum 1:0 verhalf. Satz zwei begann gleich wie der vorangegangene. Danach hatte der VfB einen Drei-Punkte-Vorsprung, den der TVW wieder auszugleichen vermochte. Beim Stand von 10:10 holte sich der TVW die Führung zum 11:10, die Häfler glichen jedoch aus. Wiederum legte Wasserburg vor und der VfB glich aus. Dann legte die württembergische Seemannschaft vor, bevor der TVW zum 13:13 ausglich. Letztlich beendeten die Männer um VfB-Kapitän André Meier mit zwei Punkten diesen Faustballkrimi und sicherte sich mit 15:3 den 2:0-Sieg.

Zum abschließenden Spiel mussten Wasserburgs Martin Haas und seine Mannen nochmals alle Kräfte aufbieten, um gegen den SV Bad Buchau aufzuspielen. Satz eins hatte der TVW sicher in der Hand und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen, dass hier der dritte Spielsieg möglich sein könnte. Das klare 11:6 unterstrich dies demonstrativ. Danach sorgte der für Wasserburg nicht untypische Schlendrian nach dem Seitenwechsel aufseiten der Bad Buchauer für Hoffnung, hier noch etwas holen zu können. So sorgten sie mit 8:11 zum Ausgleich nach Sätzen. Somit musste der kräftezehrende Entscheidungssatz Klarheit bringen. Wasserburg zeigte sich hier erneut siegeswillig und zwang den SV mit 11:6 in die Knie.

Somit konnte man den Saisonauftakt mit 6:2-Punkten als erfolgreiche Mannschaftsleistung verbuchen und sieht sich derzeit punktgleich mit dem VfB Friedrichshafen auf dem dritten Tabellenplatz.

Zum nächsten Spieltag am Donnerstag, 10. Mai, fährt der TV Wasserburg nach Bad Buchau.