Lisa Dreher betreut Verwaltungskasse

Die neue Kassenverwalterin der Gemeinde Wasserburg heißt Lisa Dreher. Auf seiner jüngsten Sitzung hat der Wasserburger Gemeinderat die Verwaltungsmitarbeiterin offiziell in dieses Amt bestellt. Lisa Dreher, die zuvor im Bauamt tätig war, arbeitet bereits seit dem 1. Juli an der Gemeindekasse. Damit erledigt sie sämtliche Kassengeschäfte der Gemeinde. So ist sie etwa zuständig für alle Ein- und Auszahlungen in Sachen Kindergärten, Schule, Friedhof oder Pässe. Als ihren Stellvertreter bestellte das Gremium Sebastian Kupke.