Lieder, die die Welt ein klein wenig besser machen

Es ist noch gar nicht allzu lange her, da spielte der palästinensisch-syrische Musiker Aeham Ahmad noch in den Trümmern von Yarmouk gegen den Hass, den Krieg und den Hunger. Sein Bild ging durch die Welt und heute spielt er auf den Bühnen Europas und erzählt seine Geschichte. So auch in Wasserburg, wo sein Konzert mit Lesung in der vollbesetzten katholischen Pfarrkirche St. Georg den berührenden und mit stehenden Ovationen gefeierten Abschluss der Konzerttrilogie der „Bürgerstiftung Wasserburg“ zugunsten der Syrienhilfe von Adnan Wahhoud bildete.

„Das Programm dieses Abends wird Sie nicht unberührt lassen“, hatte Gerhard Loser als Vorsitzender der „Bürgerstiftung Wasserburg“ zu Beginn des Konzerts angekündigt und sollte Recht behalten. Denn was Aeham Ahmad den zahlreichen Besuchern bot, war nicht nur eine virtuose Vorstellung von gleichsam fremd wie eingängig klingender Klaviermusik und Liedern, die von Krieg und Verzweiflung, von Hass und Liebe, von Tod und Leben und von Not und Wut erzählten. Begleitet wurden die ohnehin schon sehr emotionalen Stücke von Mechthild Henne, die das Lesen von Passagen aus Ahmeds Buch „Und die Vögel werden singen“ übernommen hatte, in dem der 30-Jährige in einer wunderbar poetischen Sprache das Erlebte zwar aufgearbeitet, in seinem Inneren jedoch längst noch nicht überwunden hat.

Ahmeds Foto, das zeigt, wie der junge Mann inmitten der Ruinen von Yarmouk, eines ehemaligen palästinensischen Flüchtlingslagers am Rande von Damaskus, am Klavier sitzt und singt, ging um die Welt und machte ihn als „Pianist aus den Trümmern“ weltberühmt. Aber ein Foto ist immer nur eine Momentaufnahme. „Jeder wird wissen, Bilder erzählen nie einen Anfang und verschweigen, was nachher kommt“, lässt er Mechthild Henne nach einem dramatischen Intro, zu dem er auf arabisch singt, lesen.

„Der Pianist, der Assad die Stirn bietet“

Aber wo beginnt der Anfang? Beginnt er bei dem guten Leben, das Ahmed mit seiner Familie geführt hat, bevor Assads Truppen 2013 das Viertel abriegelten und Hunger und Durst die Menschen sterben ließ? Oder damals, als der Vater, ein gut verdienender Lautenbauer und Musikalienhändler, das Talent seines Sohnes zu fördern begann und den vierjährigen Ahmed Keyboard spielen lernen, ihn mit sieben Klavierunterricht in einem renommierten arabischen Institut Klavierunterricht erhalten und später Musikpädagogik studieren ließ? Oder etwa, als Ahmed mit seiner Frau noch durch jene pulsierenden Einkaufsstraßen von Yarmouk schlenderte, die täglich tausende Menschen besuchten und wo „Yarmouk vibrierte, atmete, lachte, im Herzschlag der Zukunft“?

Ahmed beginnt bei der Entstehung des Fotos, das sein Freund Niraz Saied aufnahm und in die Welt schickte. Als schon Hunger und Durst die Menschen leiden ließ und Ahmed sein altes Ukraina-Klavier auf einen Rollwagen geladen hatte und spielte, um gegen den Hunger zu protestieren und um den Menschen Hoffnung zu machen. „Ich hatte die Nase voll. So dermaßen voll von Kummer und Sorgen.“ Und er spielte, um ein Zeichen zu setzen. „Der Pianist, der Assad die Stirn bietet. Ein Trumpf gegen die Zerstörung. Das war meine Revolution.“ In Rückblenden erzählt er das, was vorher war und was hätte sein können. Und er erzählt von den Geschichten der Menschen, die seine Stücke erzählen. Etwa die des reichen und angesehenen Honigverkäufers, dessen Frau wegen eines Buchstabendrehers in den Papieren sterben musste. Aber auch Geschichten über Menschen, die ihm während seines Spiels begegneten. Wie die der alten Frau, die aus Freude über seine Musik mit ihm den letzten Kaffee teilte.

Ahmed spielte und spielte. Bis ihm eine Granate zwei Fingersehnen durchschoss. Bis das kleine Mädchen Zeynab, das jeden Tag zum Singen kam, von einer verirrten Kugel getroffen wurde und tot neben dem Klavier zusammenbrach. Bis eines Tages im April, genau an seinem 27. Geburtstag, Mitglieder des der sogenannten Islamischen Staates sein Klavier verbrannten. Danach blieb ihm nur die Flucht. Über die Balkanroute kam er 2015 nach Deutschland. Vor zwei Jahren durften seine Frau und sein Sohn nachkommen. Heute lebt die Familie in Wiesbaden. Dafür ist er unendlich dankbar.

Wenn er seine Kinder deutsch plappernd durch die Wohnung rennen hört, hofft er, dass wenigstens bei ihnen die Schrecken des Krieges und der Flucht nur wenig Spuren in ihren Herzen hinterlassen haben. Ihm selbst sind sie geblieben. Hinzu sind noch die Selbstvorwürfe gekommen, überlebt zu haben. Und die Sehnsucht nach Yarmouk. „Oft ist meine Seele düster.“ Deshalb spielt er weiter. Fast jeden Abend spielt Ahmad auf den Bühnen seine Lieder. „Es gibt aber auch Tage, da weiß ich, ich habe die Welt ein klein wenig besser gemacht.“ So, wie vielleicht an diesem Abend, an dem der „Pianist aus den Trümmern“ im heilen Wasserburg die Herzen der Menschen berührte.