Liebe auf die erste Bahnfahrt

Soll einer sagen, dass eine Zugfahrt keine Gelegenheit böte, einander näher zu kommen. Ein Beispiel dafür ist folgende Zugfahrt, bei der sich zwei Straubinger kennenlernten und nun 60 Jahre miteinander glücklich verheiratet sind.

Genau gesagt, ist es der Zug von München nach Straubing, einer von vielen, die am 20. September 1957 diese Strecke befahren. In einem dieser Züge sitzt Eduard Romir, der vom Oktoberfest nach Hause fährt. Dasselbe tut auch Irene, mit der Eduard ins Gespräch kommt. Da geht es nicht ums Oktoberfest, vielleicht nur am Rande, sondern vielmehr um das, was Eduard liebt, den Sport an sich, den Bergsport und Reisen in die ganze Welt. Es stellt sich heraus, dass es dieselben Hobbys und Träume sind, die auch Irene in ihrem Herzen trägt.

So kommen sich die beiden näher, was im Jahre darauf zu mehreren einschneidenden Erlebnissen führt: Eduard und Irene bauen gemeinsam ein Haus, dann erblickt der Sohn das Licht der Welt, Eduard tritt der Bergwacht bei. Und ja, geheiratet haben die beiden auch in jenem Jahr. Eduard war zu der Zeit noch im väterlichen Baugeschäft, wechselte aber zum Leid seines Vaters in den frühen 1960er Jahren den Beruf. Eine Zukunft im Baugeschäft sah er damals nicht, dafür beim Zoll. Eine Entscheidung, zu der Eduards Vater im Nachhinein nur gratulieren konnte. So hatte diese Entscheidung auf die Beziehung zum Vater keinen nachhaltigen Einfluss, wie Eduard erleichtert erzählt. Irene hingegen sah keinen Anlass darin, ihren Beruf als Schneiderin zu wechseln.

Aber Wechsel prägten die folgenden Jahre der beiden, denn Eduard wurde beim Zoll immer wieder versetzt. Zunächst ging es nach Zwiesel in den Bayerischen Wald, von dort nach Pfronten und schließlich nach Lindau. Als begeisterter Sportler konnte er dort beim Zoll seiner Leidenschaft nachgehen, so war er gemeinsam mit Kollegen erfolgreicher Ski-Langläufer.

Daneben konnte er sein Faible für Hunde ausleben. Er selbst führte einen Schäferhund, der neben seiner Zollhundausbildung auch gelernter Lawinensuchhund war und damit auch öfters zum Einsatz kam. Eduard übernahm irgendwann die Aus- und Fortbildung von Diensthunden und war gefragter Ausbilder von Zoll-Lawinenhunden im gesamten Allgäu. Sein Wissen in diesem Bereich konnte er auch in großen Seminaren in Kanada, Florida und Kalifornien weitergeben, wo er Hundeführer ausbildete.

Glück im Zugunglück

Ein schwerer Dienstunfall am 28. August 1988 blieb nicht folgenlos. Eduard kontrollierte Fahrgäste in dem Zug aus Deutschland, der im Bereich Wolfurt auf einen entgegenkommenden Zug prallte. Wie durch ein Wunder überlebte er den Unfall, obwohl er im ersten Wagen saß. Er musste mit dem Hubschrauber aus dem völlig demolierten Wagen gerettet werden. 1993 musste er vorzeitig in den Ruhestand.

Was aber hat seine Irene in der ganzen Zeit gemacht? Nun, da gab es den Sohn, außerdem arbeitete sie selbst als Schneiderin bei Silesia, später Toussaint in Lindau und am Schluss in Lindenberg. Das ist aber auch lange her, aber jüngst gab es dann doch ein Treffen ehemaliger Kolleginnen. „Das war ein Hallo, wir hatten so viel zu erzählen“, freut sie sich noch immer, auch darüber, dass so ein Treffen nun häufiger stattfinden soll, natürlich im Zecher, wo sie früher immer waren, wenn es was zu feiern gab.

Gemeinsam lebten sie ihre Hobbys, waren gemeinsam viel in den Bergen unterwegs und bezwangen dabei die höchsten Berge der Schweiz und Österreichs – auch den Mont Blanc haben die beiden auch geschafft. Die Berge, die sie noch erklimmen, sind mittlerweile weniger hoch. Zum Ausgleich zur dünnen Luft hoch oben segeln die beiden auf dem Bodensee, radeln viel – „In diesem Jahr waren es 1700 Kilometer, die wir geradelt sind“ – und gehen spazieren. Die Sportfreunde haben beide ihre Gruppen beim TSV Wasserburg, wo sie regelmäßig trainieren. „Da geht es aber vor allem auch um die Geselligkeit“, gibt Irene Romir schmunzelnd zu, während ihr Mann selbstironisch meint, das sei nun eher Behindertensport. Halt eine altersgemäße Gymnastik, könnte man auch sagen, denn hier treffen 80 bis 94-Jährige zusammen, um sich fit zu halten. Da gehören die beiden 1936 und 1938 geborenen noch eher zum Nachwuchs.

Und wenn das Wetter mitspielt, setzt sich Eduard Romir auf sein Motorrad, um eine Runde in den Bregenzerwald zu drehen, verbunden mit obligatorischem Käsekauf in Bremenried. Mittlerweile hat er die BMW gegen eine Harley getauscht, nach einer Knie-OP kann er das Bein nicht mehr so stark abwinkeln, so aber geht das noch gut, freut er sich.

Seit acht Jahren sind die beiden hundelos, was zunächst nicht leicht für beide war, mittlerweile aber haben sie sich damit abgefunden: „Alles hat seine Zeit, und da muss man es auch genießen“, sagt Irene Romir. Außerdem gibt es da ja auch noch vier Enkel und zwei Urenkel, die für Abwechslung sorgen. Im Moment zehrt das diamantene Brautpaar aber auch noch von der jüngst erlebten Kreuzfahrt hoch zum Nordkap, „so eine Reise können wir nur empfehlen“. Und der Bildschirm von Eduards Computer hat nun ein neues Hintergrundbild: ein wunderschönes Nordlicht, so hält sich die Erinnerung wach.