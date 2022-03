Sturzbach durch Wasserburg: Wohnungen und Keller voller Wasser

Eine beschädigte Hauptwasserleitung hat mehrere Häuser in Wasserburg unter Wasser gesetzt. Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Wasserburg nach eigenen Angaben kurz vor 14 Uhr in die Sonnhaldenstraße gerufen. Die Einsatzkräfte erwarteten beim Stichwort „Wasser im Keller“ einen Bagatell-Einsatz. Doch die Lage vor Ort war „weit dramatischer“ als gedacht, schreibt die Feuerwehr in ihrem Bericht.

Bei Bauarbeiten an der Kreisstraße LI 16 wurde demnach eine Hauptwasserleitung beschädigt, die vom Seepumpwerk Nonnenhorn nach Lindau führt. Ein großer Sturzbach ergoss sich dadurch den Hügel abwärts Richtung Sonnhaldenstraße und Gartenweg.

Sandsäcke schützen weitere Garagen

Durch den Wasserstrom wurde in drei Häusern der Keller überschwemmt. Allerdings waren nicht nur Lagerräume, sondern auch zwei Wohnungen betroffen, diese wurden laut Feuerwehr stark beschädigt.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr Wasserburg forderte bei der Leitstelle Allgäu einen Gesamtalarm für die Feuerwehr Wasserburg sowie den Gerätewagen Logistik der Feuerwehr Hege an.

Mit einigen Sandsäcken wurden laut Bericht zwei Garagen provisorisch vor dem nachströmenden Wasser geschützt. Mit einer Pumpe versuchten die Einsatzkräfte, die Wassermassen in einem Innenhof abzusenken.

Bauarbeiter und die Stadtwerke Lindau konnten die Leitung nach einigen Minuten schließen, es strömte nun weniger Wasser nach. Weitere Sandsäcke waren nicht mehr nötig und die Feuerwehr Hege konnte wieder einrücken.

Mit mehreren Pumpen und Wassersaugern wurden die überschwemmten Gebäude durch die Feuerwehr Wasserburg geleert und an die Eigentümer übergeben, die auch selbst bei den Arbeiten mithalfen. Nach gut zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet, die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauerten noch eine weitere Stunde an.

Die Feuerwehr Wasserburg war mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem im Einsatz waren: Feuerwehr Hege, Polizei Lindau, Wassermeister und Bauamt der Gemeinde Wasserburg.