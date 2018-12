Lärm entspricht den erlaubten Werten

Der Wasserburger Gemeinderat hat beschlossen, sich auf das Verfahren um den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den Padel Court einzulassen. Dabei geht es darum, ob die geplante Sportanlage auf der Wiese gegenüber dem Aquamarin gebaut werden darf oder nicht. Da beim Verfahren sowohl Träger der öffentlichen Belange als auch Bürger ihre Bedenken aussprechen und Einwände vorbringen dürfen und diese dann wiederum geprüft werden, will das Gremium diese erst einmal abwarten.

Auf der Wiese gegenüber dem Aquamarin, einer privaten Grünfläche mit landwirtschaftlicher Nutzung, soll ein sogenannter Padel Court gebaut werden. Bei diesem Sport handelt es sich um ein Spiel, das dem Tennis ähnelt. Dafür sollen auf dem Gelände zwei Spielfelder gebaut werden, die mit Glaswänden eingefasst sind. Zwischen den Spielfeldern befindet sich ein kleines Gebäude. Um die Spielfelder herum sollen Obsthochstämme als Hecke gepflanzt werden.

„Wir haben das sehr genau geprüft und ein Gutachten gemacht“, versicherte Städteplaner Hubert Sieber vom Büro Sieber. Bei der Bürgersprechgelegenheit zum Anfang der Sitzung hatten sich bereits zwei Bürger zu Wort gemeldet und wollten vom Gremium wissen, ob es über das Schreiben ihres Anwaltes, in dem sich die Bürger gegen den Padel Court aussprechen, unterrichtet sei. Wie Bürgermeister Thomas Kleinschmidt erklärte und wie auch Ratsmitglied Alexander Fundele bestätigte, habe die Verwaltung das 13-seitige Schreiben am Tag vor der Sitzung erhalten. Wegen des Internetausfalls sei es jedoch nicht möglich gewesen, es an die Räte weiterzuleiten. Kleinschmidt bat diesbezüglich um Geduld. Das, was der Anwaltsbrief anspreche, sei das, was in der Auslegung folgen würde.

Was jetzt aber schon feststehe sei, dass der Lärm, der durch das Spiel, die Kommunikation der Spieler sowie das An- und Abfahren der Autos entsteht, den erlaubten Werten entspreche. Das war zumindest das Ergebnis, zu dem der mit dem Lärmgutachten betrauter Mitarbeiter Siebers Philipp Kurz gekommen war.

Ratsmitglied Joachim Weber wandte ein, dass das Aufschlagen des Balles auf die Schläger und gegen die Wände ein ständiges, monotones und wiederkehrendes Geräusch verursache. Und das den ganzen Tag über. „Es werden zwar keine Werte überschritten, aber das macht einen ja auch verrückt“, schloss er. Der Padel Court befindet sich etwa in gleicher Entfernung von den Anwohnern wie der Tennisplatz. Sieber schlug vor, ins Verfahren zu gehen. „Darüber kriegen Sie alle Informationen geliefert“, erklärte er, worauf der Rat mit fünf Gegenstimmen die Auslegung der Pläne beschloss.