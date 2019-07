Kunstwerke erzählen von der Vielseitigkeit des Menschens

„Nur menschlich“ lautet der Titel der neuen Ausstellung, die der Wasserburger Kunstbahnhof derzeit präsentiert. Die beiden französischen Künstler Jean-Pierre Duriez und Emmanuel Fandre drücken mit ihren Werken die Vielseitigkeit des Menschens aus. Wie vielseitig die beiden selber sind, davon konnten sich zahlreiche Besucher bei der Ausstellungseröffnung überzeugen.

Zum allerersten Mal „überhaupt“, wie Vera Noé, Mitglied des künstlerischen Beirats des Kunstvereins Wasserburg, den rund 30 Kunstfreunden bei der Vernissage erzählte, zeigen die beiden französischen Künstler ihre Werke in Deutschland. Was umso erstaunlicher ist, genießen Jean-Pierre Duriez wie auch Emmanuel Fandre doch internationalen Ruf. Duriez, der neben der Malerei auch die Fotografie als Ausdrucksform für sich entdeckt hat, und der zudem auch noch Texter, Filmemacher, Schauspieler und Gastronom ist, zeigte seine Werke bereits in Italien, Israel, England und China. Und natürlich in seinem Heimatland Frankreich, wo er 1949 geboren ist und zahlreiche Studiengänge und Kurse an der Hochschule der schönen Künste in Paris und im Atelier Signier absolvierte. Seinen Künstlerischen Werdegang bestimmt haben zwei tiefgreifende Erfahrungen in seinem Leben, die er beide im selben Jahr, nämlich 1969, hatte: der Tod seiner Mutter und die Begegnung mit Picasso. Wenngleich Duriez’ Schaffen ein weites Spektrum umfasst, so bilden die großformatigen Bilder und die bemalten Tonkrüge und Skulpturen, die der Künstler mit nach Wasserburg gebracht hat, sicherlich einen wesentlichen Teil davon ab. Ausdrucksstark, mit leuchtenden Farben gemalt, zeigen seine opulenten Gemälde eine „ulkige, kauzige, eigentümliche Welt“, die teilweise von Giorgio de Chirico, einem Mitbegründer der Metaphysischen Malerei und Vorreiter des Surrealismus, beeinflusst seien, erklärte Noé. Menschliches eben.

Ihm und seiner Vielseitigkeit steht sein Kollege Emmanuel Fandre, in nichts nach. Auch er stellte schon in Italien, China und seinem Heimatland aus. Auch er ist unglaublich vielseitig. Denn Fandre malt nicht nur, er schreibt auch Gedichte, ist Drehbuchautor und macht Musik. Fandre war lange Zeit französischer Kulturattaché in Afrika und verschiedenen arabischen Ländern, sagt Vera Noé. Jahre, die Fandre künstlerisch inspirierten und beeinflussten. In seinen Bildern male er „diese Verbindung von menschlichem Körper und Erde, wo Leben und Tod in Harmonie nebeneinander existieren“ und damit jenen unbekannten, aber doch erahnbaren Raum, sagte Noé. Dabei erinnern seine oftmals Körper zeigende Werke an den prähistorischen Ursprung der Menschheit und zeichnen sich durch ihre Beschwingtheit aus. Nicht umsonst tragen sie den Titel „Komposition aus Kalliographie und Choreographie“.

Allerdings hatte der 1951 geborene Künstler nicht nur diese eher kleinformatigen Bilder mitgebracht, sondern auch, und exklusiv für die Besucher der Vernissage, seine Musik. Denn bevor die Kunstfreunde zum geselligen Teil des Abends übergingen, geleite Fandre sie Violine spielend durch die Räume des Kuba.