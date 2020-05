Kunstverein Wasserburg stellt Wolfgang Scherer vor

Die Galerieräume im Wasserburger Bahnhof stehen leer. Ausstellungen dort sind bis auf Weiteres abgesagt. Eigentlich wollten die Organisatoren des Kulturbahnhofs (Kuba) am 8. Mai eine Ausstellung zur experimentellen Druckgrafik von Wolfgang Scherer mit dem Titel „Geschichtet und gefügt“, eröffnen.

Zu sehen gewesen wären „verschichtete“ Druckblätter, Formen, die auf hauchdünnem wie auch schwerem Papier über- und gegeneinander versetzt und so in eine harmonische Spannung gebracht werden. Da die Planung des Kulturvereins in diesem Jahr noch immer unklar ist, nutzen die Organisatoren aus Wasserburg die Zeit, den Künstler vorzustellen.

Radierungen seien einer der Schwerpunkte des Künstlers Scherer: „Ich arbeite gegenstandslos. Meine künstlerischen Inhalte beziehen sich auf die Gestik, die Differenzierung auf die Linie, Fläche und Raumtiefe“, sagt er zu seiner Arbeit: „Diese Formelemente übernehme ich genauso in die Malerei, dadurch entsteht für mich die Möglichkeit, Malerei und Grafik zu kombinieren und habe dadurch ein großes künstlerisches Spielfeld.“

Ein künstlerisches Leben setze ein bewusstes und geschultes Erleben und Wahrnehmen voraus. Dadurch werde ein Pool an Erlebtem und Erfahrenem kreiert, die durch den Alltag, aber auch durch Reisen, Studienfahrten, unter anderem in den Orient, oder Wanderungen in den Bergen, auf visueller und emotionaler Ebene geprägt werden, lässt der Künstler aus Wangen tiefer blicken. Dies bedeute für Wolfgang Scherer Inspiration.