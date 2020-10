Ab sofort besteht für die Mitglieder des Kunstvereins Wasserburg die Möglichkeit, ihre Werke im Bürgermeisterzimmer im Rathaus Wasserburg auszustellen. Bei der Umgestaltung des Büros kam Bürgermeister Harald Voigt die Idee, mit den Verantwortlichen des Kunstvereins eine neue Plattform zu finden, wie die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. „Früher hingen hier Ministerpräsidenten und Prominente des vergangenen Jahrhunderts an der Wand, daher wollte ich die örtlichen Künstler mit einbinden, eine neue Form der Präsentation zu finden“, so Voigt. Kunst im öffentlichen Raum sei elementar, was auch die Aktivitäten im Kunstbahnhof und auch die Planungen für die Skulptura 2022 in Wasserburg zeigen.

Harald Voigt dankte der Künstlerin Dagmar Reiche bei der Übergabe der Gemälde für ihre Bereitschaft, als Mitglied des Kunstvereins ihre Bilder zur Verfügung zu stellen. Unter dem Motto „vielschichtig“ zeigt Reiche abstrakte Landschaften, teilweise in Acryltechnik auf Leinwand. Ein Erwerb der Bilder bei den Künstlern ist grundsätzlich möglich, die Kontakte werden über die Gemeinde vermittelt. Voigt betont, dass viele Besprechungstermine im Bürgermeisterzimmer stattfänden und damit auch den Rathausgästen die Kunst näher gebracht werden könne. Zahlreiche Bewerbungen vieler Künstler gingen inzwischen ein, sodass wohl nach derzeitiger Planung der Gemeinde pro Quartal jeweils ein neuer Künstler für eine Ausstellung ausgewählt wird.