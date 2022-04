Künstler beschäftigen sich mit dem Verhältnis zur Natur

Ob bei der Darstellung von Pflanzen und Tieren oder der Auseinandersetzung mit Landschaften – in der Kunst spielt die Natur seit jeher eine zentrale Rolle. Auch die 40 aktiven Kunstschaffenden des Kunstvereins Wasserburg, die mit ihren rund 70 Werken aus Malerei, Fotografie, Grafik und Objektkunst an der 9. Mitgliederausstellung Kunst im Bahnhof teilnehmen, haben sich mit dem Verhältnis der Menschen zur Natur auseinandergesetzt.

Die Ausstellung findet vom 9. April bis zum 1. Mai statt . Am Freitag, 8. April, findet um 19.30 Uhr die Vernissage statt. Die Begrüßung übernimmt Harald Voigt, Erster Bürgermeister von Wasserburg. Die 2. Vorsitzende Dagmar Reiche führt in die Ausstellung ein.

Die folgenden Künstler nehmen teil: Eva Baumgartl, Elisabeth Burmester, Dietlind Castor, Hanne Diehm, Jeannette Dubielzig, Walter Emmrich, Ursula Erchinger, Helen Fellner, Detlef Fellrath, Christof Gahlen, Sonnhild Greve-Bullinger, Christa Hagel, Dietmar Hawran, Ulrike Hüppeler, Anca Jung, Max Kellner, Gisela Kilger, Amanda Knapp, Alicja Kosmider-Feist, Ina Kritiotis, Ilenia Lanari, Irina Levina, Bettina Lindenberg, Monika Lokau, Albert Malnati, Renate Matzke, Dieter Maucher, Uta Mayer, Anne Meßmer-Steinmann, Vera Noé, Tatjana Orlob, Mathilde Recksiek, Dagmar Reiche, Miriam Saric, Margitta Schefenacker, Anne Claire Schroeder-Rose, Annette Weber, Carola Weber-Schlak, Claudia Wiedenroth und Anke Wirth.

Die Künstler wollen verzaubern, zum Staunen und Nachdenken anregen. Und üben Kritik am Umgang der Natur, was in vielen der ausgestellten Kunstwerke zu sehen und spüren ist.

„Miteinander oder gegeneinander? Unser Verhältnis zur Natur ist zwiegespalten. Wir lieben sie, gerade wir hier am Bodensee genießen ihre Schönheit. Doch wie oft ist sie uns egal, wir fürchten sie oder mögen sie überhaupt nicht – denken wir an Plastikmüll, große Flutkatastrophen oder kleine Krabbeltiere. Wir vergessen oft, dass wir Menschen Teil der Natur sind – und ohne sie nichts“, heißt es in der Ankündigung des Vereins.

Ob bei der Darstellung von Pflanzen und Tieren oder der Auseinandersetzung mit Landschaften – in der Kunst spielt die Natur seit jeher eine zentrale Rolle. Sie diente als erhabenes oder romantisches Vorbild, wurde idealisiert und als Paradies dargestellt, doch auch in ihrer Wildheit und Bedrohlichkeit thematisiert. Der Mensch wurde klein und schwach gezeigt, als wertschätzender Genießer und ebenso als Bezwinger und gottgleich. Später setzten sich Malerei und Fotografie mit den Veränderungen infolge von Industrie und Architektur auseinander, zeigten Städte, Bauwerke und die Einflüsse des Menschen, etwa auf die Umwelt. In der modernen Malerei wurde die Natur dekonstruiert und neu zusammengesetzt, angereichert mit Träumen, Gefühlen, Fantasie.